Елена Радионова: «Хочется видеть Валиеву на льду, даже в шоу, неважно где. Она является украшением любого мероприятия»

Елена Радионова считает Камилу Валиеву уникальной фигуристкой.

Сегодня Валиевой исполнилось 18 лет.

— Восемнадцатилетие — замечательная дата. Она может пробовать много нового, все двери открыты. У нее есть все возможности для этого. А дальше сама решит, что она хочет — покорять высоты на льду, или найдет себя в чем‑то другом.

В любом случае, она талантливый человек, и уверена, что в будущем у нее все будет хорошо.

— Вы бы хотели, чтобы она вернулась?

— Камила — уникальная фигуристка, когда она катается, то это всегда красиво. Конечно, хочется видеть ее на льду, даже в шоу, неважно где. Она является украшением любого мероприятия, — сказала .