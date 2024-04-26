Елена Радионова: «Хочется видеть Валиеву на льду, даже в шоу, неважно где. Она является украшением любого мероприятия»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Елена Радионова считает Камилу Валиеву уникальной фигуристкой.

Сегодня Валиевой исполнилось 18 лет. 

— Восемнадцатилетие — замечательная дата. Она может пробовать много нового, все двери открыты. У нее есть все возможности для этого. А дальше Камила сама решит, что она хочет — покорять высоты на льду, или найдет себя в чем‑то другом.

В любом случае, она талантливый человек, и уверена, что в будущем у нее все будет хорошо.

— Вы бы хотели, чтобы она вернулась?

— Камила — уникальная фигуристка, когда она катается, то это всегда красиво. Конечно, хочется видеть ее на льду, даже в шоу, неважно где. Она является украшением любого мероприятия, — сказала Радионова.

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3 комментария
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