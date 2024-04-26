«Ну открылась сиська, простите – и что? Всякое бывает». Ягудин о засветах у фигуристок

Алексей Ягудин высказался о казусах с костюмами фигуристок на льду.

«Есть моменты, когда уже ничего не исправить. Я тут вспоминаю историю, которая стала уроком для меня. Это был Благовещенск, фестиваль театра и кино «Амурская осень».

Мы играем спектакль, в конце первого акта я должен был сказать: «Папа, дорогой папа!» Обнимаемся с актером – занавес. А в конце второго акта должен сказать: «Мама, дорогая мама!»

Но меня переклинило, и я в конце первого акта говорю: «Мама, дорогая мама!» Обнимаемся, занавес закрывается, и я понимаю, что все сыграл – весь спектакль одним актом. И потом мне на ушко фраза: «Какая... мама?»

Я прибегаю в гримерку, понимаю, что подвел ребят. Это не одиночное катание на льду. У них паника: что поменять, может, текст изменить? Но если текст будем переписывать, то вообще труба.

В этот момент в гримерку поднимается Роман Григорьевич Виктюк – многим зрителям, думаю, известен этот человек и его направление специфическое в постановках.

Виктюк для театралов – такой же человек, как Тарасова в мире фигурного катания. Он почему-то подошел ко мне, начал про какой-то виноград в новой постановке говорить.

Я говорю: «Роман Григорьевич, я вас умоляю, потом будем виноград доить. Подскажите, как выходить из этой ситуации, что менять?» Он говорит: «Ничего, потому что ползала, скорее всего, даже не слушало вас, а другая половина даже не поймет».

И в этой жизни я понял: ну открылась, простите, сиська – ну и что? Ну всякое бывает», – сказал Ягудин в шоу «Каток».

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