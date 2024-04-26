«Ну открылась сиська, простите – и что? Всякое бывает». Ягудин о засветах у фигуристок

Теги Алексей Ягудин контент Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о казусах с костюмами фигуристок на льду.

«Есть моменты, когда уже ничего не исправить. Я тут вспоминаю историю, которая стала уроком для меня. Это был Благовещенск, фестиваль театра и кино «Амурская осень».

Мы играем спектакль, в конце первого акта я должен был сказать: «Папа, дорогой папа!» Обнимаемся с актером – занавес. А в конце второго акта должен сказать: «Мама, дорогая мама!»

Но меня переклинило, и я в конце первого акта говорю: «Мама, дорогая мама!» Обнимаемся, занавес закрывается, и я понимаю, что все сыграл – весь спектакль одним актом. И потом мне на ушко фраза: «Какая... мама?»

Я прибегаю в гримерку, понимаю, что подвел ребят. Это не одиночное катание на льду. У них паника: что поменять, может, текст изменить? Но если текст будем переписывать, то вообще труба.

В этот момент в гримерку поднимается Роман Григорьевич Виктюк – многим зрителям, думаю, известен этот человек и его направление специфическое в постановках.

Виктюк для театралов – такой же человек, как Тарасова в мире фигурного катания. Он почему-то подошел ко мне, начал про какой-то виноград в новой постановке говорить.

Я говорю: «Роман Григорьевич, я вас умоляю, потом будем виноград доить. Подскажите, как выходить из этой ситуации, что менять?» Он говорит: «Ничего, потому что ползала, скорее всего, даже не слушало вас, а другая половина даже не поймет».

И в этой жизни я понял: ну открылась, простите, сиська – ну и что? Ну всякое бывает», – сказал Ягудин в шоу «Каток».

Туктамышева о засветах у фигуристок: «Мне не стыдно. Да, случилось. Никто никогда не видел женскую грудь, или что?»

26 комментариев
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Привет поехавшему редактору.
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Что за бессмысленная дичь?
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проверим проверим. Сиська
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Я зашел посмотреть сиську. Где фото?
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Почему опять новость без фото?
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Сиськи, пиписьки, говно - и это только за последнюю неделю от представителей вида спорта, считающего себя близким к высокому искусству
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Где Виктюк,мама и сиськи..Смешались кони,люди..
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кто и куда "ползала"?)))
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У кого открылась, например? И где можно приобрести кассету?
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Какую бы дичь Ягудин не нес, я в этом смысле человек простой, вижу сиську - ставлю лайк!
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тема сисек не раскрыта...
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а видео есть, где открылась?
а то друг спрашивает
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По его словам что он извращенец
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виктюк вроде сиськи как-то не очень..
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Ягудин-шалунишка!😉
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А кого там Виктюк в итоге пëхал?
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интересно, а что редакторы следующее начнут выкатывать?

гыгы ЖОПА ыыыгыгыг
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Рассказал эту историю ради юмора. А в конечном итоге принизил свою профессию.
... Никто не смотрит, всем без разницы
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Сиська
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Хорошо, что сиська, а не писька🤭
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кто и куда пополз? и при чём здесь сиська?
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Без фотографий статья не актуальна
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«Ну открылась писька, простите – и что? Всякое бывает».
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Ответ Сергей Варламов
Привет поехавшему редактору.
В слове "сиська" что то не так?
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Ответ Dimonty
В слове "сиська" что то не так?
В подходе к аудитории.
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Ответ Roman Sobolev
Что за бессмысленная дичь?
Это настолько ахинея, что даже хорошо ))
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