Ягудин о резких высказываниях Тарасовой: «Не надо о чуши какой-то спрашивать. СМИ специально спрашивают про чушь, никого не интересующую»
Алексей Ягудин высказался о комментариях Татьяны Тарасовой для СМИ.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»
Позже она заявила, что ей безразлично мнение людей о ее высказывании.
«Надо позвонить Тарасовой – что она скажет? Парня какого-то дисквалифицировали 18-летнего – ей звонят.
Вот по поводу ярких и резких цитат – не надо о чуши какой-то спрашивать. СМИ специально спрашивают про чушь, никого не интересующую. Можно Родниной позвонить и спросить про Тарасову – и материал есть», – сказал олимпийский чемпион в шоу «Каток».
Но и журналистам тоже было бы неплохо держать себя в рамках. Всё они понимают, специально делают.
Не надо по каждому поводу звонить ТАТ