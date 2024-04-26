Ягудин о резких высказываниях Тарасовой: «Не надо о чуши какой-то спрашивать. СМИ специально спрашивают про чушь, никого не интересующую»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин сборная России Ирина Роднина женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о комментариях Татьяны Тарасовой для СМИ.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

Позже она заявила, что ей безразлично мнение людей о ее высказывании. 

«Надо позвонить Тарасовой – что она скажет? Парня какого-то дисквалифицировали 18-летнего – ей звонят.

Вот по поводу ярких и резких цитат – не надо о чуши какой-то спрашивать. СМИ специально спрашивают про чушь, никого не интересующую. Можно Родниной позвонить и спросить про Тарасову – и материал есть», – сказал олимпийский чемпион в шоу «Каток».

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11 комментариев
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Никакие вопросы не оправдывают хамские ответы Тарасовой. Есть универсальный ответ: без комментариев. Когда не хочется по какой-то причине что-то комментировать.
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Про Талалайкину очень грубо сказала. Получается, хвалить можно только чемпионов, а кому не удалось завоевать награды ГС, те "говно" и о них не стоит даже говорить и вспоминать и доброго слова они не заслуживают при окончании карьеры? Тогда неудивительно, что многие фигуристки, которые не могут пробиться в сборную, гражданство меняют, т.к. хоть какая-то надежда на титулы хотя бы на Гран При и на национальных чемпионатах, а останешься в стране, завершишь потом без титулов, т.к. на ГС не удалось пробиться, и, получается, что не только все усилия зря прошли, т.к. титулов международных нет, так еще и оскорбления вслед услышишь при окончании карьеры. Просто хамское отношение к спортсменкам со стороны некоторых высокомерных тренеров. Жаль, что у Маши с Италией не сложилось, могла бы хотя бы чемпионкой Италии стать, а так вернулась обратно, не смогла выиграть ничего внутри страны и еще оскорбления получила, когда закончить решила.
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Тарасова могла бы быть немного сдержаннее в оценках.
Но и журналистам тоже было бы неплохо держать себя в рамках. Всё они понимают, специально делают.
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Ответ Katerina Sunny
Никакие вопросы не оправдывают хамские ответы Тарасовой. Есть универсальный ответ: без комментариев. Когда не хочется по какой-то причине что-то комментировать.
👏👏👏👍
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+3
Ответ Katerina Sunny
Никакие вопросы не оправдывают хамские ответы Тарасовой. Есть универсальный ответ: без комментариев. Когда не хочется по какой-то причине что-то комментировать.
Вот если она начнёт так отвечать, ей и звонить перестанут. Но она отвечает, значит хочет внимания, даже такого. Вывод: и звонить будут, и отвечать она будет, естественно в своём стиле.
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Журналюги ведут себя как скоты, спецом втюхивают под руку бесячие вопросы и потом опрометчивые слова, брошенные в сердцах человеком преклонных лет - тиражируют и смакуют...Никакая этика им не указ. Да конечно не должна Тарасова так высказываться. Но ни к чему выставлять ее на посмещище и обструкцию за неосторожные высказывания! Человек заслуженный, плюс возраст...
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Согласна с Ягудиным.
Не надо по каждому поводу звонить ТАТ
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понятно, что журналисты звонят и будут звонить ради горячих заголовков. Но грубость и хамские высказывания не обязательно озвучивать, можно не отвечать или ответить «без комментариев»
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Ну если бы ТАТ не давала мерзких комментариев, ей бы и не звонили. Круг замкнулся. Она сама не хочет чтобы про неё забывали
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Ответ Angry_bear
Журналюги ведут себя как скоты, спецом втюхивают под руку бесячие вопросы и потом опрометчивые слова, брошенные в сердцах человеком преклонных лет - тиражируют и смакуют...Никакая этика им не указ. Да конечно не должна Тарасова так высказываться. Но ни к чему выставлять ее на посмещище и обструкцию за неосторожные высказывания! Человек заслуженный, плюс возраст...
У ТАТ есть помощница, она же исполняет роль секретаря, не давать ТАТ телефон, когда звонят журналюги, не судьба?
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