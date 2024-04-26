Ягудин о резких высказываниях Тарасовой: «Не надо о чуши какой-то спрашивать. СМИ специально спрашивают про чушь, никого не интересующую»

Алексей Ягудин высказался о комментариях Татьяны Тарасовой для СМИ.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

Позже она заявила, что ей безразлично мнение людей о ее высказывании.

«Надо позвонить Тарасовой – что она скажет? Парня какого-то дисквалифицировали 18-летнего – ей звонят.

Вот по поводу ярких и резких цитат – не надо о чуши какой-то спрашивать. СМИ специально спрашивают про чушь, никого не интересующую. Можно Родниной позвонить и спросить про Тарасову – и материал есть», – сказал олимпийский чемпион в шоу «Каток».