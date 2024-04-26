Чикмарева и Янченков: «Мы оба упрямые, бывают ссоры и разногласия – это нормально. Наше общее упрямство можно назвать и плюсом, и минусом»

Теги сборная России пары Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Фигуристы Чикмарева и Янченков рассказали, что отличает их пару от других.

 – На чемпионате России вы взяли бронзовые медали. Были амбиции забраться выше или здраво оценивали возможности?

Екатерина Чикмарева: Больше амбиций точно не было. Но чемпионат России стал нашим лучшим стартом в сезоне.

Матвей Янченков: Может, шанс подняться выше и был. В произвольной мы набрали хорошую сумму баллов. Но Саша Бойкова с Димой Козловским и Настя Мишина с Сашей Галлямовым справились со своим контентом.

– То есть Бойкову – Козловского и Мишину – Галлямова на данный момент можно обгонять только при условии вашего чистого проката и их ошибок?

Янченков: Пока да. Но мы прогрессируем, набираем все больше баллов.

В парах большая конкуренция. Занять место на пьедестале достойны и Юля Артемьева с Лешей Брюхановым, и Лиза Осокина с Артемом Грицаенко, и Наталья Хабибуллина с Ильей Княжуком.

– Что выделяет вашу пару из ряда других?

Янченков: Мы плавные, нежные. Лично мне нравится наша короткая программа. Мне кажется, нам идет музыка, которая набирает обороты под конец.

– Матвей, какое качество в Кате тебя раздражает?

Янченков: Сложно так сказать. Понятно, что бывают ссоры и разногласия, это нормально. Мы оба упрямые. Встретились два упрямых человека.

– Катя, а тебя в Матвее?

Чикмарева: Матвей вспыльчивый. А наше общее упрямство могу назвать и плюсом, и минусом.

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1 комментарий
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Классная пара, вообще молодёжь в парах восхищает, все пермские очень красиво смотрятся, чувствуется, что скоро там будет жарко, все амбициозные, голодные до побед. Тем интереснее будет борьба в следующем сезоне, удачи ребятам.
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