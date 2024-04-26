Медведева о ценах в США: «Откатали на льду часов 6, и нам говорят – полторы тысячи долларов. Мы такие: #####»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Ше-Линн Бурн Евгения Медведева натив Фигурное катание

Авербух и Медведева сравнили стоимость работы хореографа в России и США.

«Я работаю исключительно по ставкам, которые установлены Федерацией фигурного катания России. Плюс-минус постановка программы стоит от 120 до 180 тысяч рублей. Короткая и ритм-танец – 120-150, произвольная – 150-200», – сказал Илья Авербух.

«В Канаде дороже. Я ставила у постановщика, которая одна из самых дорогих. Я еще летала из Канады в Америку ставить программы у Ше-Линн Бурн.

Программа «Мемуары гейши» – десять тысяч долларов. Плюс перелет, плюс проживание, плюс аренда льда. Хочешь кататься – люби и саночки возить.

Когда я читала: «Да она такая, да ей федерация вообще все оплачивает, да мы знаем, что тебе 6 миллионов в месяц выделяют». И я сижу с этими 10 тысячами и так отдаю [дрожащими руками], потому что понимаю, что это 10 тысяч долларов за программу – я в жизни вообще такого не делала никогда.

В Канаде попроще с ценами, а когда мы были в Америке, там во-о-от так цены по сравнению с Канадой. Мы приехали и забыли, что Ше-Линн Бурн была когда-то замужем за Николаем Морозовым.

Мы ходим, смотрим цены – надо платить за лед, а мы на нем откатали часов 6, и нам бам – полторы тысячи долларов. Мы стоим, достаем кошелек, нам говорят: полторы тысячи долларов. Рядом стоит Ше-Линн, и мы такие: «#####».

Отдаем деньги, и Ше-Линн такая: «Не-не-не, я оплачу, это все на мне». Мы поняли, что она поняла по-русски, что именно мы обсуждаем. Потому что это было прямо: «Почему так дорого, мы не привыкли так жить». 

В России коньки тебе, костюмы тебе, зарплату тебе. Тренеру всего 30% от всех заслуг платишь. У нас абсолютно другие условия. Там не платишь процент тренеру, но суммированно – там жесть», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток».

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой порядок цен в Штатах, ого.
+10
-1
+9
И вот так я узнала, что Ше-Линн была замужем за Морозовым. Как тесен мир фигурного катания 😅
+10
-1
+9
Ответ Lana Kazakova
И вот так я узнала, что Ше-Линн была замужем за Морозовым. Как тесен мир фигурного катания 😅
легче сказать, кто не был замужем за ним🤣
+7
0
+7
Мы конечно знаем ,что Ше-Линн Бурн дорогой хореограф, но цены конечно кошмар.
Ну программа" Мемуары Гейши" получилась шикарная.
Обожаю ее
+8
-2
+6
Елисеева Марина , смелая наша , но ответы на свои набросы ограничила ) , опытом делитесь ? Так уж озвучьте и суммы , которые вы своей семье за любовь платите !
+7
-1
+6
Ответ Oleandra
откуда у неё такие суммы? да ещё мама с ней жила.
Женя в шоу участвовала и зарабатывала деньги.
+6
0
+6
Ответ Oleandra
И она хочет сказать, что сама за себя платила?
Да, Женя сама за себя платила.
Уже тысячу раз об этом говорила.
+7
-2
+5
Ответ Oleandra
И она хочет сказать, что сама за себя платила?
Сказала. И федерация и минспорта подтвердили. За сказку про 6 млн журналист публично извинялся. Успокойтесь
+6
-1
+5
Ответ Oleandra
И она хочет сказать, что сама за себя платила?
Нет , у вас занимала )))
+6
-1
+5
Ответ Lana Kazakova
И вот так я узнала, что Ше-Линн была замужем за Морозовым. Как тесен мир фигурного катания 😅
А я кстати не знала )
+5
0
+5
Ответ Марина Елисеева
За услуги настоящей любящей семьи надо много платить
сочувствуем вам))))
+6
-2
+4
Ответ Аленка_76
Мы конечно знаем ,что Ше-Линн Бурн дорогой хореограф, но цены конечно кошмар. Ну программа" Мемуары Гейши" получилась шикарная. Обожаю ее
программа великолепная
+5
-1
+4
Цены неслабые конечно, но и программа и костюм, пожалуй, лучшие за Женину карьеру
+7
-5
+2
Ответ Аленка_76
Мы конечно знаем ,что Ше-Линн Бурн дорогой хореограф, но цены конечно кошмар. Ну программа" Мемуары Гейши" получилась шикарная. Обожаю ее
Все топовые постановщики хоть в ФК , хоть в кино стоят очень дорого , за уникальность и профессионализм надо платить , не бывает дёшево и уникально )
+1
0
+1
Штучная программа " Мемуары гейши", конечно, но цены жесть.
0
0
0
Ответ Oleandra
откуда у неё такие суммы? да ещё мама с ней жила.
Женя с 15 лет сама зарабатывает на себя и семью содержит , вообще это не новость , вам ли не знать )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий