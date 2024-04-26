Медведева о ценах в США: «Откатали на льду часов 6, и нам говорят – полторы тысячи долларов. Мы такие: #####»

Авербух и Медведева сравнили стоимость работы хореографа в России и США.

«Я работаю исключительно по ставкам, которые установлены Федерацией фигурного катания России. Плюс-минус постановка программы стоит от 120 до 180 тысяч рублей. Короткая и ритм-танец – 120-150, произвольная – 150-200», – сказал .

«В Канаде дороже. Я ставила у постановщика, которая одна из самых дорогих. Я еще летала из Канады в Америку ставить программы у .

Программа «Мемуары гейши» – десять тысяч долларов. Плюс перелет, плюс проживание, плюс аренда льда. Хочешь кататься – люби и саночки возить.

Когда я читала: «Да она такая, да ей федерация вообще все оплачивает, да мы знаем, что тебе 6 миллионов в месяц выделяют». И я сижу с этими 10 тысячами и так отдаю [дрожащими руками], потому что понимаю, что это 10 тысяч долларов за программу – я в жизни вообще такого не делала никогда.

В Канаде попроще с ценами, а когда мы были в Америке, там во-о-от так цены по сравнению с Канадой. Мы приехали и забыли, что Ше-Линн Бурн была когда-то замужем за Николаем Морозовым.

Мы ходим, смотрим цены – надо платить за лед, а мы на нем откатали часов 6, и нам бам – полторы тысячи долларов. Мы стоим, достаем кошелек, нам говорят: полторы тысячи долларов. Рядом стоит Ше-Линн, и мы такие: «#####».

Отдаем деньги, и Ше-Линн такая: «Не-не-не, я оплачу, это все на мне». Мы поняли, что она поняла по-русски, что именно мы обсуждаем. Потому что это было прямо: «Почему так дорого, мы не привыкли так жить».

В России коньки тебе, костюмы тебе, зарплату тебе. Тренеру всего 30% от всех заслуг платишь. У нас абсолютно другие условия. Там не платишь процент тренеру, но суммированно – там жесть», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток».