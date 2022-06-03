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«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

Софья Шевченко
светская хроника
Алена Леонова Алена Леонова
Елизавета Нугуманова Елизавета Нугуманова
Евгений Рукавицын
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Подкаст «Чистый хвост» обсуждает главный скандал фигурного катания – Елизавета Нугуманова обвинила тренерскую группу во главе с Евгением Рукавицыным в угрозах и намеренной травле.

Обвинения серьезные, но пока высказывается только одна сторона (фигуристка), другая молчит и воздерживается от комментариев (в том числе, на не ответили на наш запрос).

Кому верить? Где правда? Будет ли расследование этого дела? Обвинения бьют не только по Нугумановой, но и тренеру Рукавицына и его методам.

Мы в традиционном составе – Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и ведущий – редактор Sports.ru Павел Копачев – разбираемся в проблеме.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Почему мы решили посвятить отдельный выпуск конфликту Нугумановой и Рукавицына?

2:29 В чем суть претензий Лизы к тренеру?

5:36 Какие аргументы у защитников Рукавицына?

8:00 «Если это правда, очень жаль психику спортсменов» – почему расследование нужно и Нугумановой, и Рукавицыну?

12:05 Полина объясняет, почему многие не поверили Нугумановой

15:34 Настя рассказывает о том, как Лиза со своим интервью угадала тренды ISU

19:08 Рукавицын молчит – это шок или признание вины?

24:24 Может быть, Рукавицыну проще работать с парнями, чем с девушками?

27:19 История про Леонову и порезанную ногу могла произойти на самом деле?

31:30 Подкаст неожиданно переходит в жанр true crime

35:42 Почему для расследования не имеют значения титулы Нугумановой?

39:08 Софья Шевченко обвинила тренеров и судей в заговоре против их пары – такое вообще возможно?

43:10 Из-за кого засудили Шевченко / Еременко? Делаем фактчекинг

46:09 Предвзятое судейство – не редкость в танцах на льду?

50:19 Паша спойлерит тему следующего выпуска и просит помощи у слушателей

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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