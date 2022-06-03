«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

Привет! Подкаст «Чистый хвост» обсуждает главный скандал фигурного катания – Елизавета Нугуманова обвинила тренерскую группу во главе с Евгением Рукавицыным в угрозах и намеренной травле.

Обвинения серьезные, но пока высказывается только одна сторона (фигуристка), другая молчит и воздерживается от комментариев (в том числе, на не ответили на наш запрос).

Кому верить? Где правда? Будет ли расследование этого дела? Обвинения бьют не только по Нугумановой, но и тренеру Рукавицына и его методам.

Мы в традиционном составе – Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и ведущий – редактор Sports.ru Павел Копачев – разбираемся в проблеме.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Почему мы решили посвятить отдельный выпуск конфликту Нугумановой и Рукавицына?

2:29 В чем суть претензий Лизы к тренеру?

5:36 Какие аргументы у защитников Рукавицына?

8:00 «Если это правда, очень жаль психику спортсменов» – почему расследование нужно и Нугумановой, и Рукавицыну?

12:05 Полина объясняет, почему многие не поверили Нугумановой

15:34 Настя рассказывает о том, как Лиза со своим интервью угадала тренды ISU

19:08 Рукавицын молчит – это шок или признание вины?

24:24 Может быть, Рукавицыну проще работать с парнями, чем с девушками?

27:19 История про Леонову и порезанную ногу могла произойти на самом деле?

31:30 Подкаст неожиданно переходит в жанр true crime

35:42 Почему для расследования не имеют значения титулы Нугумановой?

39:08 Софья Шевченко обвинила тренеров и судей в заговоре против их пары – такое вообще возможно?

43:10 Из-за кого засудили Шевченко / Еременко? Делаем фактчекинг

46:09 Предвзятое судейство – не редкость в танцах на льду?

50:19 Паша спойлерит тему следующего выпуска и просит помощи у слушателей

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.