«Опоздал, но лишь на восемь секунд». Писеев рассказал, как Путин посетил открытие ЧМ-2011 по фигурному катанию в Москве

Теги Валентин Писеев чемпионат мира по фигурному катанию Владимир Путин Оттавио Чинкванта Фигурное катание

Писеев рассказал, как Путин успел на открытие ЧМ по фигурному катанию в Москве.

Чемпионат мира проходил с 25 апреля по 1 мая 2011 года.

«Владимир Владимирович Путин, который тогда был председателем правительства, в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции. Но он сказал – хочу присутствовать на церемонии открытия.

Она должна была начаться в 19:00, и я говорю президенту Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванте – может быть, сможем немного отложить? Владимир Владимирович сейчас у короля Швеции. Оттавио говорит: «Валентин, максимум минут 15 – больше нельзя: идут трансляции на весь мир».

Ждем во дворце спорта «Мегаспорт» как на иголках, рядом специальные люди, которые держат с Путиным связь. Сообщают – Владимир Владимирович вышел от короля. Время – четыре часа дня. Лететь два с половиной часа. Прошу Путину передать – больше 15-20 минут задержку не сможем сделать.

Ему сообщили – и он, как мне рассказывали, дал команду пилотам самолета повысить положенную скорость. Дальше Владимир Владимирович приземляется в Москве, пересаживается в вертолет. Церемония открытия уже началась – а он только из машины выходит.

Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза – и он входит в зал. Опоздал – но всего лишь на восемь секунд!» – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

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8 комментариев
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настало время охренительных историй
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История типа той, когда Путин поймал падающую ручку со стола, просто невероятная
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Супермен йопт
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Предлагаю вместо зимних игр 2026 показывать «трансляции» с Сочи 2014, а между сеансами делать вставки о величии России, можно свежачком дополнить, фильмами про Гагарина, например
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Предлагаю Писееву название для будущей книги мемуаров: "О ФК сказочно и не очень".👌
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Начальство не опаздывает, оно задерживается)
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Неужели уже настало время историй и огромного пыльного архива Путина ?
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Истории, о которых невозможно молчать... Герои наших дней)
Напоминает истории (мемы) о Мао цзе дуне, в бытность его лидером Китая. Столько всего забавного было.
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