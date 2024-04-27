«Опоздал, но лишь на восемь секунд». Писеев рассказал, как Путин посетил открытие ЧМ-2011 по фигурному катанию в Москве

Писеев рассказал, как Путин успел на открытие ЧМ по фигурному катанию в Москве.

Чемпионат мира проходил с 25 апреля по 1 мая 2011 года.

«Владимир Владимирович Путин, который тогда был председателем правительства, в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции. Но он сказал – хочу присутствовать на церемонии открытия.

Она должна была начаться в 19:00, и я говорю президенту Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванте – может быть, сможем немного отложить? Владимир Владимирович сейчас у короля Швеции. Оттавио говорит: «Валентин, максимум минут 15 – больше нельзя: идут трансляции на весь мир».

Ждем во дворце спорта «Мегаспорт» как на иголках, рядом специальные люди, которые держат с Путиным связь. Сообщают – Владимир Владимирович вышел от короля. Время – четыре часа дня. Лететь два с половиной часа. Прошу Путину передать – больше 15-20 минут задержку не сможем сделать.

Ему сообщили – и он, как мне рассказывали, дал команду пилотам самолета повысить положенную скорость. Дальше Владимир Владимирович приземляется в Москве, пересаживается в вертолет. Церемония открытия уже началась – а он только из машины выходит.

Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза – и он входит в зал. Опоздал – но всего лишь на восемь секунд!» – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) .