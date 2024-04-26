«В душе тепла, уюта, вдохновения! Прекрасных дней и только счастья впереди». Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 18-летием

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.

«От всей души мы поздравляем с Днем Рождения!

Успехов, сил тебе, Камила, на пути!

В душе – тепла, уюта, вдохновения!

Прекрасных дней и только счастья впереди!» – говорится в аккаунте команды Тутберидзе.

«Хочу получить права, сдать экзамены, переехать и жить отдельно». Валиева в день 18-летия посетила программу «Доброе утро»

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17 комментариев
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С днем рождения прекрасную Камилу! Счастья, здоровья и возможных будущих спортивных успехов!
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Камила! С днӗм рождения! Ты прекрасна и любима! И пусть так будет всегда!
+8
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Камиле - вернуться в ФК! главное пожелание)
+7
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Восемнадцать -- поздравляю !
Счастья личного желаю,
И любви, и доброты,
Исполнения мечты.
+4
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Камила! Желаем тебе преодолеть все трудности, найти свое счастье и радость в жизни! И, если решишь вернуться в спорт, будем ждать тебя с огромным удовольствием! Удачи во всех делах!!!
+3
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+3
Кто же модератор в тимТут? Глейхенгауз?
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+1
Ответ Lapo Elkann
А ваши комменты несут добро , свет и красоту , ладаном пахнут .
💯 😆
+1
0
+1
не по своей воле камила попала под замес в чужой игре,
выберется она из него на свет божий или нет не известно,
от всего сердца желаю выбраться,
но это самая выдающаяся фигуристка в истории мирового фк,
её катание и прыжки - действительно божье благословление,
как бы кто не портил воздух своими каментами...
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Ками,с Днем рождения!
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Вот и Камила стала взрослой. Поздравляю с 18-летием и совершеннолетием нашу прекрасную Камилу! Желаю счастья и всего самого доброго! Пусть всё плохое останется в прошлом, а в будущем всё будет отлично. Жду Камилу на льду, надеюсь, что в спорте, ну а там, как получится и как сама Камила захочет. Удачи во всём!
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Ответ RusVector
С днем рождения лучшую фигуристку! Могли бы и получше поздравить, или стихи все закончились уже?
Так поздравьте получше, в чем проблема? Зачем делать другим замечания, с удовольствием поставим плюсики вашему чудесному поздравлению.
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Ответ RusVector
Кто же модератор в тимТут? Глейхенгауз?
Мария Шашина, агент тимтут
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