«В душе тепла, уюта, вдохновения! Прекрасных дней и только счастья впереди». Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 18-летием
Команда Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву с днем рождения.
Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.
«От всей души мы поздравляем с Днем Рождения!
Успехов, сил тебе, Камила, на пути!
В душе – тепла, уюта, вдохновения!
Прекрасных дней и только счастья впереди!» – говорится в аккаунте команды Тутберидзе.
«Хочу получить права, сдать экзамены, переехать и жить отдельно». Валиева в день 18-летия посетила программу «Доброе утро»
Счастья личного желаю,
И любви, и доброты,
Исполнения мечты.
выберется она из него на свет божий или нет не известно,
от всего сердца желаю выбраться,
но это самая выдающаяся фигуристка в истории мирового фк,
её катание и прыжки - действительно божье благословление,
как бы кто не портил воздух своими каментами...