«В душе тепла, уюта, вдохновения! Прекрасных дней и только счастья впереди». Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 18-летием

Команда Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.

«От всей души мы поздравляем с Днем Рождения!

Успехов, сил тебе, Камила, на пути!

В душе – тепла, уюта, вдохновения!

Прекрасных дней и только счастья впереди!» – говорится в аккаунте команды Тутберидзе.

«Хочу получить права, сдать экзамены, переехать и жить отдельно». Валиева в день 18-летия посетила программу «Доброе утро»