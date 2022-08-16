Леонова о словах Нугумановой про травлю в группе Рукавицына: «Я никакого буллинга не видела. Все замечания Евгения Владимировича были по делу»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию высказалась об обвинениях в травле со стороны Елизаветы Нугумановой в адрес тренерского штаба .

– Недавно в группе Евгения Владимировича Рукавицына произошел скандал – выдвинула целый список обвинений в адрес своих тренеров. Для вас это было неожиданностью? Замечали ли вы когда-нибудь, что к Лизе как-то не так относятся?

– На моей памяти, когда я присутствовала на тренировках, а я до последнего месяца ходила на них, уже с большим животом, но приходила и смотрела, так вот, я, честно, никакого давления, как говорят, буллинга, не видела, этого ничего не было. Все замечания, которые делал Евгений Владимирович, были по делу.

– Как вы думаете, зачем Нугумановой этот скандал? Ведь теперь продолжить карьеру ей будет значительно сложнее.

– Ну, нужно посмотреть, как это будет дальше, посмотрим, ударит ли это по ней или нет. Конечно, некоторые думают, что «черный» пиар – это тоже пиар, но все-таки, наверное, не в этот раз.

– Большинство людей в мире фигурного катания находятся на стороне тренера. Рукавицына поддерживают даже те, кто близко с ним не знаком (например, многие болельщики). Почему так?

– Многие писали, что дело в авторитете, потому что он взрослый человек. Тем более ситуация в принципе из ряда вон выходящая. Мне кажется, прочитав любое интервью Елизаветы, можно понять, что там настолько мало правды, поэтому, естественно, ты хочешь верить взрослому человеку, – сказала Леонова.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США