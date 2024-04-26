«Ак Барс» о 18-летии Валиевой: «Поздравляем олимпийскую чемпионку с днем рождения. Желаем энергии, благополучия и новых спортивных успехов!»
«Ак Барс» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения.
Сегодня, 26 апреля, ей исполнилось 18 лет.
«Камиле Валиевой – 18.
Поздравляем нашу олимпийскую чемпионку с днем рождения, желаем энергии, благополучия и новых спортивных успехов!» – говорится в сообщении «Ак Барса».
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го.
Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде-2022. Российским фигуристам присудили бронзу.