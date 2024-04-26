«Ак Барс» о 18-летии Валиевой: «Поздравляем олимпийскую чемпионку с днем рождения. Желаем энергии, благополучия и новых спортивных успехов!»

Теги Ак Барс КХЛ женское катание Камила Валиева Хоккей

«Ак Барс» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения.

Сегодня, 26 апреля, ей исполнилось 18 лет.

«Камиле Валиевой – 18.

Поздравляем нашу олимпийскую чемпионку с днем рождения, желаем энергии, благополучия и новых спортивных успехов!» – говорится в сообщении «Ак Барса». 

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде-2022. Российским фигуристам присудили бронзу.

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14 комментариев
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Пускай Валиева их поздравит с завоеванием кубка Гагарина 23/24
+22
-3
+19
Серьезно?Олимпийскую чемпионку?🙄
+17
-6
+11
Позорище
+12
-5
+7
А олимпийская медаль где?)
+11
-6
+5
Ответ Алеся Ткаченко
Серьезно?Олимпийскую чемпионку?🙄
на территории России
+4
-3
+1
Ответ Владимири Йолкиннен
на территории России
на территории Татарстана
+1
0
+1
🤣🤣🤣
+4
-4
0
Это они так поддержали, оттоптавшись на больной теме?)
+4
-4
0
Одно поздравление круче другого.
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