Артур Даниелян: «Приглашений в шоу пока нет, так что сосредоточусь на подготовке к новому сезону. Хочу сконцентрироваться на четверных»

Теги сборная России мужское катание Артур Даниелян Фигурное катание

Артур Даниелян рассказал, что сосредоточится на исполнении четверных прыжков.

«Приглашений в шоу пока нет, так что я сосредоточусь на подготовке к новому сезону после этого старта. Много дел: ботинки поменять, программы поставить.

Из элементов хочу сконцентрироваться на четверных лутце, сальхове и флипе. Они в моем арсенале, пусть в следующем сезоне они мне помогут! Я намерен стабильно выступать, чтобы везде отобраться.

За иностранными коллегами слежу. Очень болел за Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира. То, как он поднялся с 19‑го места – огромное уважение! Еще я в восторге от Шомы Уно и Юмы Кагиямы. Классно провел время за просмотром соревнований», – сказал фигурист. 

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1 комментарий
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Придёт успех на соревнованиях, будут и приглашения в шоу. А пока удачи и стабильности Артуру в исполнении квадов и успешной подготовки к новому сезону.
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