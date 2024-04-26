Артур Даниелян: «Приглашений в шоу пока нет, так что сосредоточусь на подготовке к новому сезону. Хочу сконцентрироваться на четверных»

Артур Даниелян рассказал, что сосредоточится на исполнении четверных прыжков.

«Приглашений в шоу пока нет, так что я сосредоточусь на подготовке к новому сезону после этого старта. Много дел: ботинки поменять, программы поставить.

Из элементов хочу сконцентрироваться на четверных лутце, сальхове и флипе. Они в моем арсенале, пусть в следующем сезоне они мне помогут! Я намерен стабильно выступать, чтобы везде отобраться.

За иностранными коллегами слежу. Очень болел за Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира. То, как он поднялся с 19‑го места – огромное уважение! Еще я в восторге от Шомы Уно и Юмы Кагиямы. Классно провел время за просмотром соревнований», – сказал фигурист.