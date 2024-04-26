Медведева о безопасности в отношении допинга: «Всегда носишь с собой бутылку воды. На пять секунд отвернулся – все, больше из нее не пьешь»
Евгения Медведева рассказала о правилах безопасности на соревнованиях.
«Я не брала просто витамины, которые приносили. Я настолько даже в крайность ушла абсолютно. Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Берешь, всегда с собой таскаешь коньки, потому что, не дай бог, шиза же, не дай бог, кто-то об батарею их бахнет, и все, до свидания.
Костюмы всегда с собой, потому что были истории, когда дырки вырезаются вот здесь вот. И, значит, ты носишь всегда с собой коньки, платье и бутылочку воды.
Ты, значит, идешь разминаться, ставишь бутылку воды, и кто-то говорит: «Жень», и ты такая: «А? Да, сейчас подойду». Поворачиваешься, выкидываешь бутылку. Потому что на пять секунд от нее отвернулся, все, ты не пьешь больше из этой бутылки», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток».
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Поэтому Тутберидзе просто набрасывала на Камилу в этом интервью, ведь спортсмен высокого уровня не ведет себя так рассеянно.
Посмотрите ролики, где детей, которым объясняли правила безопасности, уводят с детской площадки. Им сто раз говорили что делать в таких ситуациях и 9 из 10 забывают обо всем.
У нынешнего поколения по их же словам такой "шизы" или нет или намного меньше. И не только из-за камер повсюду, а по совокупности причин.
Отношений а-ля Обласова-Слуцкая на уровне мастеров нет.