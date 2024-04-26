Медведева о безопасности в отношении допинга: «Всегда носишь с собой бутылку воды. На пять секунд отвернулся – все, больше из нее не пьешь»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о правилах безопасности на соревнованиях.

«Я не брала просто витамины, которые приносили. Я настолько даже в крайность ушла абсолютно. Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Берешь, всегда с собой таскаешь коньки, потому что, не дай бог, шиза же, не дай бог, кто-то об батарею их бахнет, и все, до свидания.

Костюмы всегда с собой, потому что были истории, когда дырки вырезаются вот здесь вот. И, значит, ты носишь всегда с собой коньки, платье и бутылочку воды.

Ты, значит, идешь разминаться, ставишь бутылку воды, и кто-то говорит: «Жень», и ты такая: «А? Да, сейчас подойду». Поворачиваешься, выкидываешь бутылку. Потому что на пять секунд от нее отвернулся, все, ты не пьешь больше из этой бутылки», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток». 

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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19 комментариев
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Наслышаны - и гвозди в коньки подбрасывали, и чего только не делали.. лучше перебдеть и следить
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Всем фигуристам надо следить за своими вещами и тем более питьем. Нужно учиться на чужих ошибках и стараться не допускать своих. Всем здоровья!
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Вот правильно, все свое ношу с собой!
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Расскажи это Тутберидзе, у которой Валиева прямо на ЧР и ела и пила то, что дали посторонние люди.
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-11
+13
А толку-то? Захотят подставить - подставят. Два года нас уверяли, что версия со стаканом смешная, так как тмз только в капсулах, но на днях мы узнали, что ВАДА скрывает инфу о невероятной летучести тмз - и этот тмз легко покрывает собой всё пространство (и всю кухню, и вытяжки и дренаж - и держится там несколько месяцев) - и как спастись от такого вещества?
+18
-7
+11
И правильно делала, как показала жизнь
+11
0
+11
Ответ Katerina Sunny
Расскажи это Тутберидзе, у которой Валиева прямо на ЧР и ела и пила то, что дали посторонние люди.
Я больше скажу. На трансляции видно как Валиева выпила один раз из бутылки и больше не пила, потому что отвернулась.
+13
-3
+10
Раз такие ситуации бывают, что костюм могут испортить или коньки, значит надо все свое носить с собой
+9
-2
+7
Ответ Katerina Sunny
Расскажи это Тутберидзе, у которой Валиева прямо на ЧР и ела и пила то, что дали посторонние люди.
Тутберидзе всё это объясняла Валиевой точно так же, как ранее объясняла Медведевой. То, что Валиева позволяла себе нарушать правила, скорее всего, и привело к тому, к чему привело.
+16
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+6
А некоторые пироженки и мороженки лопают спокойно
+6
-3
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Вот так и надо. И никак иначе
+4
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Все уже открыто говорят, что подсыпают и подсыпали. Только следователи не хотят копать в эту сторону, да что ты будешь делать. Высокопоставленные все таки покровители у подсыпщицы, что не говори. Много было желающих убрать с пути лучшую фигуристку, и работали они в связке.
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Ответ Ostinato
Вы никогда не работали с детьми или у вас своих нет? Прямо в глаза ребенку говоришь о том, что нельзя делать. Он кивает, соглашается и даже объясняет причины. И ровно через три секунды из его головы это вылетело. Посмотрите ролики, где детей, которым объясняли правила безопасности, уводят с детской площадки. Им сто раз говорили что делать в таких ситуациях и 9 из 10 забывают обо всем.
Это не тот случай. Спортсменам с детства постоянно говорят про то, что нельзя ничего пить и есть из чужих рук. У них это на подкорке уже. Плюс Валиевой не 5 лет было, а 15 уже.

Поэтому Тутберидзе просто набрасывала на Камилу в этом интервью, ведь спортсмен высокого уровня не ведет себя так рассеянно.
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Лучше знать своего врага в лицо, чтобы без особых проблем и своевременно побеждать его, т.е. нельзя доверять никому, будучи известной фигуристкой.
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Ответ Katerina Sunny
Расскажи это Тутберидзе, у которой Валиева прямо на ЧР и ела и пила то, что дали посторонние люди.
Вы никогда не работали с детьми или у вас своих нет? Прямо в глаза ребенку говоришь о том, что нельзя делать. Он кивает, соглашается и даже объясняет причины. И ровно через три секунды из его головы это вылетело.

Посмотрите ролики, где детей, которым объясняли правила безопасности, уводят с детской площадки. Им сто раз говорили что делать в таких ситуациях и 9 из 10 забывают обо всем.
+4
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+1
На ЧР22 была атмосфера праздника и наверно особенно у Камилы потому что она была в прекрасной форме и у неё все получалось.
У нынешнего поколения по их же словам такой "шизы" или нет или намного меньше. И не только из-за камер повсюду, а по совокупности причин.
Отношений а-ля Обласова-Слуцкая на уровне мастеров нет.
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Понимаю Женю. Два сезона на самой вершине. Желающие, хотя бы в мыслях, но думаю были...Тем, кто в топе, только так себя и вести. И тренеры конечно же проводили и проводят со своими спортсменами эту работу. Слушать и думать - по другому не бывает.
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Ответ Sat397
Все уже открыто говорят, что подсыпают и подсыпали. Только следователи не хотят копать в эту сторону, да что ты будешь делать. Высокопоставленные все таки покровители у подсыпщицы, что не говори. Много было желающих убрать с пути лучшую фигуристку, и работали они в связке.
Следователи тоже не экстрасенсы. Если никаких достоверных следов и доказательств нет, то что они сделают
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