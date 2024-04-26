Илья Авербух: «Хочется пожелать Валиевой вернуться. У нее все есть для того, чтобы доказать, что она лучшая из лучших»
Авербух считает, что у Валиевой есть все, чтобы вернуться в большой спорт.
Сегодня российской фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 18 лет.
«Хочется поздравить Камилу, она очень талантливый человек. С огромным талантом и потенциалом.
Хочется пожелать ей вернуться. У нее все есть для того, чтобы вернуться и доказать, что она лучшая из лучших», – сказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.
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