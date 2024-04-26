Илья Авербух: «Хочется пожелать Валиевой вернуться. У нее все есть для того, чтобы доказать, что она лучшая из лучших»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Авербух считает, что у Валиевой есть все, чтобы вернуться в большой спорт.

Сегодня российской фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 18 лет.

«Хочется поздравить Камилу, она очень талантливый человек. С огромным талантом и потенциалом.

Хочется пожелать ей вернуться. У нее все есть для того, чтобы вернуться и доказать, что она лучшая из лучших», – сказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

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11 комментариев
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и мы все ей желаем этого.
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Навряд ли. Если бы возвращение состоялось - это было бы красиво, смело, достойно...Это действительно был бы вызов всем и себе. Но не представляю, как Ками сможет что-то в себе перепрограммировать, когда у нее столько времени пройдет без тренировок, даже шоу...но в очень приятном времяпровождении, где ее боготворят, продолжают называть ОЧ и везде рады видеть.
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Для этого нужны хоть какие-то условия для тренировок, частный каток. Если два года не тренироваться, о возвращении не может быть речи, увы
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и у него тоже одни только пожелания
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Валиева должна вернуться чтобы доказать что она и без допинга может прыгать. Хотя последние два сезона она не смогла даже чемпионат страны выиграть.
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Да, потому что мордовские узоры сильнее чем вся женская одиночка в мире!
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Пусть возвращается Камила. Буду рада этому. Может, к тому времени и на ГС удастся вернуться спортсменам.
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