Железняков о Валиевой: «За все годы работы вместе я видел одаренного богом человека, но не только одаренного, но и очень целеустремленного, трудолюбивого»

Алексей Железняков поздравил с днем рождения Камилу Валиеву.

Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.

«Дорогой наш человек, сегодня твой день, день твоего рождения. За все годы работы вместе я видел одаренного богом человека, но не только одаренного, но и очень целеустремленного, трудолюбивого.

Хочется пожелать, чтобы сила духа никогда не покидала тебя, то, что ты прошла, не каждый взрослый выдержит. Это очередное подтверждение того, как ты сильна духом.

Будь счастлива, всего тебе самого наилучшего в жизни, ты достойна многого, большего. И запомни, в этой жизни всегда есть черные и белые полосы. Это неизбежно. Их надо преодолевать, высоко подняв голову, что ты и делаешь всегда.

Оставайся такой же, люби жизнь, себя, близких, а мы точно тебя любим за то, какая ты есть, — сказал Железняков.

была дисквалифицирована на четыре года с декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.