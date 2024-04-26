Железняков о Валиевой: «За все годы работы вместе я видел одаренного богом человека, но не только одаренного, но и очень целеустремленного, трудолюбивого»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Алексей Железняков поздравил с днем рождения Камилу Валиеву.

Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет. 

«Дорогой наш человек, сегодня твой день, день твоего рождения. За все годы работы вместе я видел одаренного богом человека, но не только одаренного, но и очень целеустремленного, трудолюбивого.

Хочется пожелать, чтобы сила духа никогда не покидала тебя, то, что ты прошла, не каждый взрослый выдержит. Это очередное подтверждение того, как ты сильна духом.

Будь счастлива, всего тебе самого наилучшего в жизни, ты достойна многого, большего. И запомни, в этой жизни всегда есть черные и белые полосы. Это неизбежно. Их надо преодолевать, высоко подняв голову, что ты и делаешь всегда.

Оставайся такой же, люби жизнь, себя, близких, а мы точно тебя любим за то, какая ты есть, — сказал Железняков. 

Валиева была дисквалифицирована на четыре года с декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил. 

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7 комментариев
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Вот это я понимаю поздравление! А не пару строчек от ТимТут! Учись, Тутберидзе, как поздравлять нужно!
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Красиво сказал
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Очень хорошее поздравление и пожелания! Хочется присоединиться.
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Какие прекрасные слова!!!!!! Камила, возвращайся!!!!!!!
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Ответ Viks
"я видел одаренного богом человека" --- Не упоминай Бога всуе! Пиши уважительно с большой буквы! И Валиева к Богу вряд ли имеет отношение...
Все мы дети Божьи. И Валиева тоже .
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Спасибо за такие слова! Присоединяемся!
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