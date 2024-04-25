Турнир на призы Федерации Санкт-Петербурга. Даниелян выиграл короткую программу, Димитриев – 2-й, Анисимов – 3-й, Зонов – 4-й

Теги сборная России результаты мужское катание Артур Даниелян Марк Лукин Михаил Полянский Семен Соловьев Андрей Анисимов Данил Федосимов Федор Зонов Кирилл Андрусик Михаил Терновский Арсений Димитриев Александр Поветкин Мирон Тимофеев Николай Логинов Александр Мельников Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигурист Артур Даниелян выиграл короткую программу на турнире в Санкт-Петербурге.

Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Мужчины

Короткая программа

1. Артур Даниелян – 96,64

2. Арсений Димитриев – 88,87

3. Андрей Анисимов – 88,41

4. Федор Зонов – 88,03

5. Александр Мельников – 80,91

6. Семен Соловьев – 79,99

7. Тимофей Сергиенко – 78,01

8. Александр Поветкин – 77,»1

9. Николай Логинов – 76,53

10. Михаил Терновский – 75,80

11. Кирилл Андрусик – 75,51

12. Михаил Полянский – 75,12

13. Мирон Тимофеев – 74,58

14. Марк Лукин – 71,53

15. Данил Федосимов – 69,37

16. Петр Дубовицкий – 59,63

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4 комментария
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Артур начал выход из тяжёлого кризиса? Молодец. Может поборется в следующем сезоне, или хотя бы будет заметен.
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Рада за Артура, пора уже перестать болеть и начать выдавать то, что он может.
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В МО хороший состав собрали на турнире в Питере. По завершении сезона, многие фигуристы уже далеки от оптимальной спортивной формы. А вот Артурчик выдал лучший свой прокат, судя по баллам. Начал смотреть с проката Полянского и прокат Артура не видел.
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Как душа радуется за Артура!
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