Турнир на призы Федерации Санкт-Петербурга. Даниелян выиграл короткую программу, Димитриев – 2-й, Анисимов – 3-й, Зонов – 4-й
Фигурист Артур Даниелян выиграл короткую программу на турнире в Санкт-Петербурге.
Турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга
Мужчины
Короткая программа
1. Артур Даниелян – 96,64
2. Арсений Димитриев – 88,87
3. Андрей Анисимов – 88,41
4. Федор Зонов – 88,03
5. Александр Мельников – 80,91
6. Семен Соловьев – 79,99
7. Тимофей Сергиенко – 78,01
8. Александр Поветкин – 77,»1
9. Николай Логинов – 76,53
10. Михаил Терновский – 75,80
11. Кирилл Андрусик – 75,51
12. Михаил Полянский – 75,12
13. Мирон Тимофеев – 74,58
14. Марк Лукин – 71,53
15. Данил Федосимов – 69,37
16. Петр Дубовицкий – 59,63