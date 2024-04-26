Ягудин о допинге Валиевой: «Тарасова сказала правильные вещи. Весь коллектив должен быть ответственным, тем более если у тебя ребенок»

Ягудин поддержал мнение Тарасовой по поводу допингового дела Камилы Валиевой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что тренер несет ответственность в случае допинга у спортсмена.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», – сказала Тарасова в эфире программы «Жизнь и судьба».

«Татьяна Анатольевна Тарасова сказала правильные вещи: весь коллектив должен быть ответственным. Тем более если у тебя ребенок», – отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток».

Вот это стычка в нашей фигурке! Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой, Этери требует извинений