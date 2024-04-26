Ягудин о допинге Валиевой: «Тарасова сказала правильные вещи. Весь коллектив должен быть ответственным, тем более если у тебя ребенок»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ягудин поддержал мнение Тарасовой по поводу допингового дела Камилы Валиевой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что тренер несет ответственность в случае допинга у спортсмена.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», – сказала Тарасова в эфире программы «Жизнь и судьба».

«Татьяна Анатольевна Тарасова сказала правильные вещи: весь коллектив должен быть ответственным. Тем более если у тебя ребенок», – отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток». 

Вот это стычка в нашей фигурке! Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой, Этери требует извинений

14 комментариев
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"Тутберидзе дала таблетку" и "весь коллектив несёт ответственность", это так вывернулся Ягудин, - это разные по смыслу вещи. Ягудин и не мог не поддержать Тарасову, для этого пришлось изворачиваться.
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Сейчас любители Хрусталя опять ущемятся. Но Ягудин и ТАТ правы. За допинг ребенка ответственны его тренеры. Тут без вариантов. Врач уже может быть задействован или не быть. А ТШТ открестились, особенно Тутберидзе не при делах
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О, властитель зрительских симпатий проснулся (проспался)🤓
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Не берут Ягудина в Этери-шоу, а ТАТ катка не дают.. обиженки.. ТШТ у них во всём виноват.
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Да, Алексей. И вся ФФКР, и ЦСП, и все, кто комментарии по поводу этой ситуации дает. Они же точно знают, кто виноват, но почему-то укрывают виновника.
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Рассчитывать на следующие 5 миллионов не стоит.
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А как коллектив может быть ответственнен? Они не могут контролировать фигуристов круглосуточно и брать помтоянно тесты. Они тренируют.
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Ответ Туц
Сейчас любители Хрусталя опять ущемятся. Но Ягудин и ТАТ правы. За допинг ребенка ответственны его тренеры. Тут без вариантов. Врач уже может быть задействован или не быть. А ТШТ открестились, особенно Тутберидзе не при делах
тогда и Рудковские виноваты в допинге своей группы.. но их почему-то не пинают и оставили в покое.
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Ответ Туц
Сейчас любители Хрусталя опять ущемятся. Но Ягудин и ТАТ правы. За допинг ребенка ответственны его тренеры. Тут без вариантов. Врач уже может быть задействован или не быть. А ТШТ открестились, особенно Тутберидзе не при делах
Ага, вся тренерская группа должна сопровождать Камилу везде, спать, есть, просите, в туалет провожать, а мама там где?
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По десятому кругу высказываются все, но ФФКР ни расследования не провела, ни комментариев не дала. Ну нельзя же так откровенно плевать на болельщиков. Как минимум по причине того, что финансирование государственное, а значит и деньги налогоплательщиков. Хотя о чем это я ...
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Ответ Oleandra
тогда и Рудковские виноваты в допинге своей группы.. но их почему-то не пинают и оставили в покое.
И Урманов
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Тат открытым текстом сказала на всю страну, что таблетку дает только тренер, врач не может давать. Значит, она собственноручно сама своих спортсменов наделяла волшебными таблеточками. Но если Тат присвоила себе право "лечить" своих, это не обозначает, что другие тренеры промышляли тем же самым. Обвинила тренеров, не имея никаких доказательств, не имея на это никакого права. Как будто весь тренерский цех окунула в грязную лужу, как хотите, так и отмывайтесь!
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Ответ Алёна Вода
И Урманов
этот вообще отсиделся за спинами одногруппника и его жены.
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