Илья Авербух: «Нет такого допинга, который научит прыгать. Но есть допинг, который поможет не устать на третьей минуте и как раз прыгнуть»

Илья Авербух высказался о допинге в фигурном катании.

«Конечно, нет такого допинга, который научит прыгать прыжки. Но есть допинг, который может научить не волноваться, поможет не устать на третьей минуте и как раз прыгнуть этот прыжок.

Вы воспринимаете обывательски – типа, если ты не умеешь танцевать, то никакого допинга нет; если не умеешь кататься, то никакого допинга нет. Но ты устаешь!

Ты устаешь во время программы, ты поправляешься, ты меняешься. Ты должен следить за всем. И все это можно с помощью медицинских препаратов как-то регулировать.

Но не надо воспринимать, что чудо-таблетка поможет тебе во всем. Такого не бывает», – сказал хореограф и продюсер в шоу «Каток».