Илья Авербух: «Нет такого допинга, который научит прыгать. Но есть допинг, который поможет не устать на третьей минуте и как раз прыгнуть»

Теги Илья Авербух сборная России допинг Фигурное катание

Илья Авербух высказался о допинге в фигурном катании.

«Конечно, нет такого допинга, который научит прыгать прыжки. Но есть допинг, который может научить не волноваться, поможет не устать на третьей минуте и как раз прыгнуть этот прыжок.

Вы воспринимаете обывательски – типа, если ты не умеешь танцевать, то никакого допинга нет; если не умеешь кататься, то никакого допинга нет. Но ты устаешь!

Ты устаешь во время программы, ты поправляешься, ты меняешься. Ты должен следить за всем. И все это можно с помощью медицинских препаратов как-то регулировать.

Но не надо воспринимать, что чудо-таблетка поможет тебе во всем. Такого не бывает», – сказал хореограф и продюсер в шоу «Каток». 

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13 комментариев
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Очень разумный ответ! А то весь бомонд кричит, что эффекта от допинга в фигурном катании вообще нет! Конечно, есть! Выносливость при четверных еще какая нужна! У нас парни подыхают к концу программы с четверными, а некоторые девочки даже не устамши после высоченных четверных выглядят! Вот и гадай, откуда силы такие!
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Так про прыжки и не говорили, говорили про выносливость при огромных нагрузках на организм.
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да все всё понимают... ничего хорошего в допинге нет, но хотелось чтобы правила были нормальные и, например, та же "ромашка сушенная" не попала в список допинга, и чтобы правила были одинаковы для всех...
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Ути пупсик... Первый переобулся? Наконец пойдут стройными рядами сдаваться?
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Открыл Америку
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Хорошее признание от Буха, а то... Подстава, подстава многие тут кричат. Да и, кстати, тмз до сих пор практикуют в гребле, см допинговые истории в 2019 г, так, что весь вопрос во времени очистки организма. Здесь не сработало. А так-то перегрузки у спортсменки до ЧР были мощные-три золота, Челенджер, и два этапа гран-при, к чр надо было быть во всеоружии. Но девочка скорее всего, конечно, не в курсе, но Фмба, ТШ, врач Сборной, мама-эти все были в курсе!
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Что-то там Рудковская про кухню Хрустального давно хотела сообщить для СМИ! Надеемся, что все-таки сдержит свое слово!
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Это что, Камилу уже официально сливать начинают?
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Сказал А и Б, это и ежу понятно. Если мне дать даже 100 таблеток кун-фу я не выучу, но вот пробежать 100 метров быстрее обычного в 2 раза смогу и возможно после этого сразу помру. В фигурке охренительная интенсивность на 4 минуты и поэтому они конечно жрут допинг для выносливости. А то что в фигурке допинг не помогает говорят сами фигуристы при этом другой рукой запихивая себе в рот различные таблетки. Другое дело что моё мнение что во всём хороша умеренность, как в приёме допинга, так и в борьбе с допингом. Если какой то препарат не вредит организму а всего лишь снижает нагрузку на сердце при тренировках то разве это допинг?!
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Ответ Novsav
Хорошее признание от Буха, а то... Подстава, подстава многие тут кричат. Да и, кстати, тмз до сих пор практикуют в гребле, см допинговые истории в 2019 г, так, что весь вопрос во времени очистки организма. Здесь не сработало. А так-то перегрузки у спортсменки до ЧР были мощные-три золота, Челенджер, и два этапа гран-при, к чр надо было быть во всеоружии. Но девочка скорее всего, конечно, не в курсе, но Фмба, ТШ, врач Сборной, мама-эти все были в курсе!
Вот уже двое сказали, что допинг был-ТАТ, Авер. Вопрос в том, кто в ТС подставил ТШТ, проголосовав за кандидатуру КВ в командник., будучи зная о зависшей пробе с ЧР. Но см на состав ТС, и можем предположить, кто это. Не думаю, чтобы ЭГ, будучи очень прагматичным человеком, и зная о задержки пробы, не звонила во все колокола
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Авер почти лет 40 сам не прыгал, и поэтому возможно не понимает что в отличии от циклических видов в сложнокоординационных вначале "устает" вестибулярка. Для 4 минут обычную выносливость любой обычный спортсмен может натренировать, отдельная Загитова натренировала способность делать все прыжковые менее чем за 90 секунд.
И натренировала Алина это в т.ч. и кроссами после каждой обычной тренировки в олисезон.
Полагать что таблетки дадут одинаковый эффект в координационных и циклических видах это тоже обывательское мнение. Но как сказал Макс Ставиский, "Илюша не тренер, он творить любит".
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