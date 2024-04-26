Илья Авербух: «Нет такого допинга, который научит прыгать. Но есть допинг, который поможет не устать на третьей минуте и как раз прыгнуть»
Илья Авербух высказался о допинге в фигурном катании.
«Конечно, нет такого допинга, который научит прыгать прыжки. Но есть допинг, который может научить не волноваться, поможет не устать на третьей минуте и как раз прыгнуть этот прыжок.
Вы воспринимаете обывательски – типа, если ты не умеешь танцевать, то никакого допинга нет; если не умеешь кататься, то никакого допинга нет. Но ты устаешь!
Ты устаешь во время программы, ты поправляешься, ты меняешься. Ты должен следить за всем. И все это можно с помощью медицинских препаратов как-то регулировать.
Но не надо воспринимать, что чудо-таблетка поможет тебе во всем. Такого не бывает», – сказал хореограф и продюсер в шоу «Каток».
И натренировала Алина это в т.ч. и кроссами после каждой обычной тренировки в олисезон.
Полагать что таблетки дадут одинаковый эффект в координационных и циклических видах это тоже обывательское мнение. Но как сказал Макс Ставиский, "Илюша не тренер, он творить любит".