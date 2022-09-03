Тренер Елена Соколова: «Нугуманова не переходит в танцы, она будет оставаться в своей дисциплине, и это все, что я могу сказать о ней в данный момент»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Елизавета Нугуманова Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова рассказала, что ее новая подопечная Елизавета Нугуманова не планирует переходить в танцы на льду.

«Лиза заболела, поэтому в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 6-7 сентября не примет участия.

Нет, она не переходит в танцы, она будет оставаться в своей дисциплине, и это все, что я могу сказать о ней в данный момент. Пока еще рано говорить о перспективах и будущем, все еще неясно и очень сыро. Когда придет время – мы расскажем.

Понятно, почему такой интерес к Лизе, к сожалению, нет такого же интереса к нашим танцорам, я это тоже понимаю. У нас в группе ребята в период пандемии работали кто грузчиком, кто курьером. Сейчас условия улучшились, мы уже не тренируемся поздним вечером до ночи. Многое поменялось, но это долгий разговор», – сказала Соколова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные