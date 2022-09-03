Тренер Елена Соколова: «Нугуманова не переходит в танцы, она будет оставаться в своей дисциплине, и это все, что я могу сказать о ней в данный момент»

Тренер Елена Соколова рассказала, что ее новая подопечная не планирует переходить в танцы на льду.

«Лиза заболела, поэтому в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 6-7 сентября не примет участия.

Нет, она не переходит в танцы, она будет оставаться в своей дисциплине, и это все, что я могу сказать о ней в данный момент. Пока еще рано говорить о перспективах и будущем, все еще неясно и очень сыро. Когда придет время – мы расскажем.

Понятно, почему такой интерес к Лизе, к сожалению, нет такого же интереса к нашим танцорам, я это тоже понимаю. У нас в группе ребята в период пандемии работали кто грузчиком, кто курьером. Сейчас условия улучшились, мы уже не тренируемся поздним вечером до ночи. Многое поменялось, но это долгий разговор», – сказала Соколова.