Тренер Елена Соколова: «Нугуманова не переходит в танцы, она будет оставаться в своей дисциплине, и это все, что я могу сказать о ней в данный момент»

Тренер Елена Соколова рассказала, что ее новая подопечная Елизавета Нугуманова не планирует переходить в танцы на льду.
«Лиза заболела, поэтому в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 6-7 сентября не примет участия.
Нет, она не переходит в танцы, она будет оставаться в своей дисциплине, и это все, что я могу сказать о ней в данный момент. Пока еще рано говорить о перспективах и будущем, все еще неясно и очень сыро. Когда придет время – мы расскажем.
Понятно, почему такой интерес к Лизе, к сожалению, нет такого же интереса к нашим танцорам, я это тоже понимаю. У нас в группе ребята в период пандемии работали кто грузчиком, кто курьером. Сейчас условия улучшились, мы уже не тренируемся поздним вечером до ночи. Многое поменялось, но это долгий разговор», – сказала Соколова.