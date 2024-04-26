Евгения Медведева: «В 15 лет мне сказали, что у меня щеки из-за ушей стали видны. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом»

Евгения Медведева рассказала о проблемах с весом в спорте.

«Первый раз мне сказали, что у меня щеки из-за ушей стали видны. Мне было 15 лет. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом.

Но мне повезло, я худенькая. У меня был момент, когда я разъелась, но это было после Олимпиады, мне это морально нужно было. Извините, я заедала стресс.

Потом все пришло в норму. Но есть девчонки, у которых действительно есть предрасположенность к большой мышечной массе, например. Просто фигура другая абсолютно.

Мне тоже миллион раз говорили, что у меня нет талии. Но у меня ребра, блин, вот такие, что я могу поделать. Главное — вес и результаты», — сказала Медведева в в шоу «Каток».