Евгения Медведева: «В 15 лет мне сказали, что у меня щеки из-за ушей стали видны. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о проблемах с весом в спорте.

«Первый раз мне сказали, что у меня щеки из-за ушей стали видны. Мне было 15 лет. После этого я поняла, что в будущем надо будет следить за весом.

Но мне повезло, я худенькая. У меня был момент, когда я разъелась, но это было после Олимпиады, мне это морально нужно было. Извините, я заедала стресс.

Потом все пришло в норму. Но есть девчонки, у которых действительно есть предрасположенность к большой мышечной массе, например. Просто фигура другая абсолютно.

Мне тоже миллион раз говорили, что у меня нет талии. Но у меня ребра, блин, вот такие, что я могу поделать. Главное — вес и результаты», — сказала Медведева в в шоу «Каток».

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28 комментариев
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Лишний вес это больная тема всех фигуристок, даже худеньким девушкам приходится себя держать в жёстких рамках.
+15
-1
+14
Все люди от природы разные. Кому-то повезло и он не поправляется, другим не очень.
+13
-2
+11
Женя такая худенькая всегда была, где там увидели щеки торчащие из-за ушей интересно?)
+13
-2
+11
Женя всегда была очень худенькой
+9
-1
+8
Ответ AllaS
Ни только за весом надо следить ЕМ , но и за словами . Тел в Канаде построила множество ,:вернулась и пришлось восстанавливать пищевое поведение , хорошо все обошлось. А как только завершила с ФК , снимаясь в последний сезон с каждого турнира за сутки , вылетела в шоу и с тех пор ещё больше стала говорить , не подумав прежде , а потом знай оправдывается : а мало ли, что я сказала , может это и не так , вещает она припертая журналистом , а чаще не обращая внимание на несоответствие слов в интервью от одного к другому . Это же ЕМ.
А мне кажется, что Вы были бы рады если бы все не обошлось.
+10
-2
+8
Ответ AllaS
Ни только за весом надо следить ЕМ , но и за словами . Тел в Канаде построила множество ,:вернулась и пришлось восстанавливать пищевое поведение , хорошо все обошлось. А как только завершила с ФК , снимаясь в последний сезон с каждого турнира за сутки , вылетела в шоу и с тех пор ещё больше стала говорить , не подумав прежде , а потом знай оправдывается : а мало ли, что я сказала , может это и не так , вещает она припертая журналистом , а чаще не обращая внимание на несоответствие слов в интервью от одного к другому . Это же ЕМ.
О, простыня
+8
-1
+7
Ответ Елена Спирина
А мне нравилась она после ОИ, когда поправилась немного, да ещё с челочкой
А мне она всегда нравится)
+7
0
+7
Ответ Тайга86
Что-то не припомню Женю со щеками) Наверное, просто привычка, что она всегда стройняшка. И не представляю сколько ей надо наесть чтобы поправиться..Но если помогает при стрессе, надо использовать и этот способ борьбы, всё-таки еда - самый простой и быстрый источник эндорфинов. Хорошо, когда можешь позволить себе чуток расслабиться, а потом всё вернуть обратно, не всем так везет конечно.
А мне нравилась она после ОИ, когда поправилась немного, да ещё с челочкой
+10
-3
+7
Ответ Аленка_76
Женя такая худенькая всегда была, где там увидели щеки торчащие из-за ушей интересно?)
Помнится одно интервью в этом возрасте, там действительно лицо пухленькое с очаровательными ямочками. Но можно как-то корректнее обращаться с девочками. Понятно, что в спорте вес очень важен, но почему проблема преподносится в унизительной такой манере.
+9
-2
+7
Ответ Tresk2
Комментарий удален модератором
Слушайте, ну надоело уже.
+7
-1
+6
Ответ Rina
А мне кажется, что Вы были бы рады если бы все не обошлось.
Доктор пришёл, специалист)
+7
-1
+6
Ответ Alexandra Mosunova
Помнится одно интервью в этом возрасте, там действительно лицо пухленькое с очаровательными ямочками. Но можно как-то корректнее обращаться с девочками. Понятно, что в спорте вес очень важен, но почему проблема преподносится в унизительной такой манере.
Помню, ну щечки из - за ушей не помню)
+7
-1
+6
Ответ Елена Спирина
А мне нравилась она после ОИ, когда поправилась немного, да ещё с челочкой
Она так красиво менялась от смешной девчонки, до взрослой сегодняшней девушки. Каждый период был интересен по-своему и всегда шел Жене, а на льду она еще больше преображалась. Меня всегда взгляд цеплял перед программами - сосредоточенный, умный, говорящий. Я его называла "вдох".
+8
-2
+6
Ответ Tacciana
Я помню её "превращение из шарика в кубик" буквально за месяц)
Бывает)
+6
0
+6
Мне Женя нравилась с челкой, когда она была в Канаде. Так ей идет, у нее лоб высокий и челку можно позволить. Прям была очаровашка.
+8
-2
+6
Ответ Сашуля П
Лишний вес это больная тема всех фигуристок, даже худеньким девушкам приходится себя держать в жёстких рамках.
Согласна с вами, это спорт, где нужно себя держать в руках. Эти откровения свидетельствуют о том, что давление на спортсменов относительно внешности может быть очень высоким, и это важно учитывать. Важно не только вес и результаты, но и здоровье и самочувствие спортсменов.
+5
0
+5
Ответ Кувылина Екатерина
Согласна с вами, это спорт, где нужно себя держать в руках. Эти откровения свидетельствуют о том, что давление на спортсменов относительно внешности может быть очень высоким, и это важно учитывать. Важно не только вес и результаты, но и здоровье и самочувствие спортсменов.
Да, вот после такого давления, появляются комплексы в будущем.
+5
0
+5
Ответ Аленка_76
Доктор пришёл, специалист)
Сейчас всех вылечит)))
+6
-1
+5
Ответ Tacciana
О, простыня
Все в кучу) не правильно скопировала наверно
+6
-1
+5
Ответ Тайга86
Что-то не припомню Женю со щеками) Наверное, просто привычка, что она всегда стройняшка. И не представляю сколько ей надо наесть чтобы поправиться..Но если помогает при стрессе, надо использовать и этот способ борьбы, всё-таки еда - самый простой и быстрый источник эндорфинов. Хорошо, когда можешь позволить себе чуток расслабиться, а потом всё вернуть обратно, не всем так везет конечно.
Я помню её "превращение из шарика в кубик" буквально за месяц)
+7
-2
+5
Что-то не припомню Женю со щеками) Наверное, просто привычка, что она всегда стройняшка. И не представляю сколько ей надо наесть чтобы поправиться..Но если помогает при стрессе, надо использовать и этот способ борьбы, всё-таки еда - самый простой и быстрый источник эндорфинов. Хорошо, когда можешь позволить себе чуток расслабиться, а потом всё вернуть обратно, не всем так везет конечно.
+9
-5
+4
Чтобы щёки со спины видны, такого у Жени не помню. Помню, когда сильно похудела после ковида.
+3
0
+3
Ответ AllaS
Ни только за весом надо следить ЕМ , но и за словами . Тел в Канаде построила множество ,:вернулась и пришлось восстанавливать пищевое поведение , хорошо все обошлось. А как только завершила с ФК , снимаясь в последний сезон с каждого турнира за сутки , вылетела в шоу и с тех пор ещё больше стала говорить , не подумав прежде , а потом знай оправдывается : а мало ли, что я сказала , может это и не так , вещает она припертая журналистом , а чаще не обращая внимание на несоответствие слов в интервью от одного к другому . Это же ЕМ.
Ты за своей следи. Она на "Оземпике" совсем прозрачная стала. И прыгать не может уже. Прыжок недокрученный в новом номере только на шестой раз сделала кое как.
+4
-2
+2
Ответ Сергей Орлов
Это не спорт.
ФК не спорт?
+3
-1
+2
Ответ Tresk2
Комментарий удален модератором
Лучше быть с нормальным весом, чем анорексией страдать !
+3
-2
+1
Ответ Аленка_76
ФК не спорт?
Разумеется.
0
0
0
Комментарий удален модератором
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