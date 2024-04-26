Авербух о том, почему Валиеву не приглашают в шоу: «По правилам ISU все выступающие с ней попадают в зону дисквалификации. Не надо подставлять Камилу»

Теги Илья Авербух сборная России допинг женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух объяснил, почему Камила Валиева сейчас не участвует в шоу.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. В ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.

«Так получилось, что последний раз Камила каталась на шоу именно у нас в Санкт-Петербурге. Просто так получилось, даты совпали.

Я так понял, что есть общее политическое решение внутреннее – в первую очередь федерации – о том, чтобы... Есть выражение: или ужас без конца, или ужасный конец. Ну давайте положим конец этой истории.

Если уже такие правила, то сейчас это логичная история – уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.

Более того, есть же еще побочный эффект – и это тоже вызовет определенную конфликтность. По правилам ISU, не только Камила, а еще все ребята, выступающие с ней в одном шоу, попадают в зону дисквалификации. Потому что они заочно тоже как бы поддерживают эту ситуацию.

Все любят Камилу, и все хотят с ней быть. Но должна тогда появляться эта эмоция: а я не пойду, а я пойду... Зачем это нужно? Я говорю о спортсменах, которые продолжают карьеру.

Поэтому я считаю, что не надо подставлять Камилу. Ее сейчас поддерживает Первый канал, она будет ведущей какого-то проекта.

Не надо сейчас провоцировать. Мы должны выйти из этой ситуации, и Камила должна как можно быстро вернуться – и все», – сказал хореограф и продюсер в шоу «Каток».

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

6 комментариев
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Где это он взял такое правило именно ИСУ.
В АДК и Российских правилах на их основе нет такого прямого запрета.
Нет правил для спортсменов, регулирующих их отношение к дисквалифицированным.
По Аверу это похоже на запрет находиться в одном помещении или под одним небом.
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Самое смешное а этой истории, что наши спортсмены не выступают на международных стартах. И никто возвращать ребят не собирается.
Но ФК - тусовка будет игнорить Камилу.
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впервые такое слышу. Костнер во время дисквалификации выступала в шоу с действующими мировыми звездами
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По-моему, первый шоураннер, который всё своими словами назвал.
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А какая проблема--сделать шоу БЕЗ действующих фигуристов. И пригласить Камилу. У нас что, таких шоу ранее не было?
Обещали поддерживать Камилу,--так поддержите хоть кто-нибудь, но не на словах, а на деле
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Ответ lepestok
впервые такое слышу. Костнер во время дисквалификации выступала в шоу с действующими мировыми звездами
Неправда. Есть вью самой Костнер, в котором она рассказывала, что даже на каток в то время могла проникнуть только ночью, чтоб никто не знал. Во время дисквы работала в полиции.
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