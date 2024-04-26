Авербух о том, почему Валиеву не приглашают в шоу: «По правилам ISU все выступающие с ней попадают в зону дисквалификации. Не надо подставлять Камилу»

Илья Авербух объяснил, почему Камила Валиева сейчас не участвует в шоу.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. В ее допинг-пробе, взятой в 2021 году, был найден триметазидин.

«Так получилось, что последний раз Камила каталась на шоу именно у нас в Санкт-Петербурге. Просто так получилось, даты совпали.

Я так понял, что есть общее политическое решение внутреннее – в первую очередь федерации – о том, чтобы... Есть выражение: или ужас без конца, или ужасный конец. Ну давайте положим конец этой истории.

Если уже такие правила, то сейчас это логичная история – уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.

Более того, есть же еще побочный эффект – и это тоже вызовет определенную конфликтность. По правилам ISU, не только Камила, а еще все ребята, выступающие с ней в одном шоу, попадают в зону дисквалификации. Потому что они заочно тоже как бы поддерживают эту ситуацию.

Все любят Камилу, и все хотят с ней быть. Но должна тогда появляться эта эмоция: а я не пойду, а я пойду... Зачем это нужно? Я говорю о спортсменах, которые продолжают карьеру.

Поэтому я считаю, что не надо подставлять Камилу. Ее сейчас поддерживает Первый канал, она будет ведущей какого-то проекта.

Не надо сейчас провоцировать. Мы должны выйти из этой ситуации, и Камила должна как можно быстро вернуться – и все», – сказал хореограф и продюсер в шоу «Каток».

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет