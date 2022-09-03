Елизавета Нугуманова: «Контрольные прокаты Санкт-Петербурга пропускаю – приболела несколько дней и сейчас пока еще болею»

Российская фигуристка сообщила, что не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Контрольные прокаты Санкт-Петербурга пропускаю – приболела несколько дней и сейчас пока еще болею. На лед вернусь только во вторник, так что пока сложно строить планы, что и как будет дальше. Но до болезни мы успели хорошо поработать, поэтому все равно смотрю вперед с оптимизмом», – сказала Нугуманова.

Контрольные прокаты с участием сильнейших фигуристов Санкт-Петербурга пройдут 5-7 сентября.

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