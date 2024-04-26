Ксения Гущина оценила выступление на последних соревнованиях в сезоне.

Сегодня фигуристка одержала победу на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга с результатом 198,21 балла.

«Мой финальный прокат в сезоне мог быть и лучше. Но сказался конец сезона, думаю. Хотя в целом не все так плохо.

Я изначально знала, что мы будем участвовать в этом турнире, поэтому форму поддерживала, психологически все было по плечу.

У меня на каждые соревнования разный макияж. Тренеры мне доверяют и видят по факту, какой я приду. Сегодня я довольно быстро подготовилась — за часик.

Сезоном своим в целом довольна. Отобралась везде, где планировала. Программы на новый сезон будем обе менять. Короткую мы уже поставили — помог Артем Федорченко», — сказала Гущина.