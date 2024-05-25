«Балтика» вылетела из РПЛ. 2 июня команда сыграет в финале Кубка России с «Зенитом»

«Балтика» вылетела из РПЛ.

«Балтика» в заключительном туре проиграла «Локомотиву» (1:3) и осталась на 15-м месте. Калининградцы покинули РПЛ спустя год после выхода в высший дивизион.

На следующей неделе команда сыграет в финале Кубка России с «Зенитом». «Балтика» идет андердогом за 4.10. На триумф «Зенита» предлагается коэффициент 1.25. Победа калининградцев в основное время котируется еще выше – за 8.00.

Финал пройдет 2 июня и начнется в 18:00 мск.