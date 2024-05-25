«Балтика» вылетела из РПЛ. 2 июня команда сыграет в финале Кубка России с «Зенитом»

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«Балтика» вылетела из РПЛ.

«Балтика» в заключительном туре проиграла «Локомотиву» (1:3) и осталась на 15-м месте. Калининградцы покинули РПЛ спустя год после выхода в высший дивизион. 

На следующей неделе команда сыграет в финале Кубка России с «Зенитом». «Балтика» идет андердогом за 4.10. На триумф «Зенита» предлагается коэффициент 1.25. Победа калининградцев в основное время котируется еще выше – за 8.00.

Финал пройдет 2 июня и начнется в 18:00 мск.

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10 комментариев
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"Балтике", главное, путь "Тосно" не повторить...
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Жаль. Желаю им вернуться через год
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О уровень футбола поднялся
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Балтика вылетела, а всякие Факелы остались...
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Комментарий удален пользователем
Сезон, конечно, провальный в этом году. Чтоб как-то скрасить надо дубль делать.
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Хорошая команда, которая станет только сильнее, вернется через год и как минимум думаю за место 8-9 сможет побороться! Главное не расслабляться и не вешать нос, парни очень хорошо себя показали! Ну и отдельный респект Игнашевичу!
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Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Вы уже потопили за Динамо, оподливились знатно))
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