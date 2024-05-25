Этот сезон РПЛ – чудо жизни

Мысли Вадима Кораблева.

Мы много ругали сезон за качество чемпионской гонки. Называли финиш «возней» . Поражались, как безвольно лидеры порой отдают матчи. Сравнивали с топ-5 лигами и морщились от темпа набора очков.

Все это справедливо. Только нечестно игнорировать соседний ракурс: это еще лучший за много-много лет сезон по эмоциям и интересу .

Обычно в начале мая «Зенит» забирает титул, и ничто не предвещает новый сценарий через год, два, три. Но вдруг все сломалось. Вот «Зенит» в четырех ключевых матчах берет 1 очко из 12. Вот Алексей Миллер не заразительно улыбается из вип-ложи, а испепеляет взглядом катакомбы стадиона после 0:1 от ЦСКА. Вот клуб так злит шутка Руслана Безрукова в разгар гонки, что на него устраивают медиаохоту. Вот игроков, которые год за годом обливаются шампанским под снегопад конфетти, то ли пугают штрафами , то ли называют импотентами («Зенит», конечно, все отрицает). И только в последнем туре с помощью «Краснодара» Петербург забирает шестое чемпионство подряд.

Этот сезон выбросил «Зенит» из зоны комфорта, и мы увидели его не зрелым пижоном, а нервным, мешкающим, колючим – и оттого ошибающимся подростком.

«Динамо» шло к сказке. Команда, которая к 26-му туру проигрывала «Зениту» шесть очков, а «Краснодару» – пять. Команда, чей шанс в апреле Opta оценивала в 0,02%. Команда, которая не брала титул 48 лет и чей последний чемпионский гол оформил Олег Долматов. Команда, которая выронила надежду в Калининграде, но завелась и поймала у земли на 90+3 и 90+9. Команда с классной атакой, но слабой защитой и копирующими ошибки друг друга вратарями. Команда, которую вел за собой 21-летний (очень хочется написать «пацан», но нет) мужчина.

Команда, которая все-таки не смогла.

Не смог и «Краснодар». Но даже при всех страданиях после смены Ивича клуб остался в гонке до последнего тура и расплатился за весеннюю серость победой над конкурентом, а чуть ранее – финчеровским триллером в Сочи. Пока телеграм-каналы едко прощались и подводили итоги, «Краснодар» превратил 1:2 в 3:2 после 85-й минуты. И продлил праздник безумия.

Вообще, камбэки – драгоценность сезона. Это им мы должны за любимые «Расклады!» в заголовках (кто считал, сколько их накопилось?). За смятения: «Динамо» уже чемпион, если не выиграет «Зенит». А нет, «Краснодар» тоже должен не выиграть. Да ведь? Так, запутался, давайте сначала». За ставшее слоганом «Что вообще происходит?» и бесконечные эмодзи с огоньками от всех вокруг. За три чемпионских сценария, которые придумывала редакция Спортса перед последним туром.

(Можно в следующий раз хотя бы два, ладно?)

Все эти сюжеты открыли или возродили много важных дискуссий. А точно ли Семаку все еще не нужен новый вызов? А не пора ли «Зениту» реформировать состав? А верно ли мы оценивали хладнокровие Сергея Галицкого? А как такое назначение и такой сезон повлияют на тонкого и рефлексирующего Мурада Мусаева? А как теперь воспринимать Марцела Личку, который за несколько лет навел в России столько шороха? А это «Динамо» – разовая вспышка или пришло надолго?

Да, чемпион прежний, но я благодарен этому сезону за интересные вопросы, за поводы вспоминать прошлое (мы поговорили с внучкой Якушина, описали золотую драму 1986-го, разобрались в динамовских проклятиях и сделали еще десятки ретросюжетов), за дискуссии о будущем, за огонь и непредсказуемость, за неряшливость и абсурд.

За то, что он был таким живым.

Незабываемая весна.

Два часа, которые свели нас с ума. Таймлайн чемпионской гонки

«Зенит» вырвал шестое чемпионство подряд. Догнали «Спартак»

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Виталий Тимкив, Александр Вильф