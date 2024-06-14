Вадим Лукомский: «У Шотландии будет достаточно моментов, чтобы забить Германии»

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч открытия Евро-2024 Германия – Шотландия.

Автор Sports предлагает поставить на гол шотландцев с коэффициентом 2.00.

«Германия сильнее, но у команды очень открытая структура. Пускают очень опасные контратаки.

Думаю, у Шотландии будет достаточно моментов, чтобы забить (кроме атак на скорости, есть еще стандарты, в которых они сильны)», – считает Лукомский.

Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Прогнозы Лукомского, Дорского и Чернявского на Евро: Шотландия забьет Германии, но проиграет