Вадим Лукомский: «У Шотландии будет достаточно моментов, чтобы забить Германии»
Вадим Лукомский сделал прогноз на матч открытия Евро-2024 Германия – Шотландия.
Автор Sports предлагает поставить на гол шотландцев с коэффициентом 2.00.
«Германия сильнее, но у команды очень открытая структура. Пускают очень опасные контратаки.
Думаю, у Шотландии будет достаточно моментов, чтобы забить (кроме атак на скорости, есть еще стандарты, в которых они сильны)», – считает Лукомский.
Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы Лукомского, Дорского и Чернявского на Евро: Шотландия забьет Германии, но проиграет