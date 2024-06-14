Розыгрыш более 10 000 000 от БК «МЕЛБЕТ» в комбо акций на Евро

14 июня стартует крупнейшее футбольное событие этого года – Евро 2024. На футбольных полях Германии сойдутся лучшие европейские сборные в 17-ом розыгрыше чемпионата Европы по футболу. А 14 июля в финальном матче, который пройдет в Берлине, станет известно имя нового обладателя кубка континента.

С 14 июня БК «Мелбет» запускает сразу три акции для любителей и фанатов футбола: «ЕвроДжекпот», «Двойная победа» и «Страховка от 0:0 на Евро». Собери ЕвроКомбо и наслаждайся ставками на Евро с БК «Мелбет»!

Соревновательный дух поддержит акция ЕвроДжекпот, в которой разыграют более 10 000 000 RUB фрибетами! С 14.06.2024 по 14.07.2024 ежедневно будет разыгрываться от 100 фрибетов номиналом до 20 000 RUB, за которые можно соревноваться с другими участниками акции, накапливая баллы за пари на футбол.

За каждые 500 RUB, поставленные с кф от 1,5 на футбольные события, можно получить 1 балл. Чем выше позиция в турнирной таблице, тем больше фрибет. Самая жаркая борьба за фрибеты ждет игроков в ходе финального розыгрыша, итоги которого будут подведены 14 июля, тут у игроков есть шанс получить фрибет до 300 000 RUB! Всего в финальном розыгрыше будет разыграно фрибетов на сумму более 2 000 000 RUB.

Самым удачливым БК «Мелбет» предлагает поучаствовать в акции «Двойная победа». С 14.06.2024 по 14.07.2024 ежедневно рандомайзер будет определять 500 счастливых пари. Чистый выигрыш таких пари будет увеличен в два раза, если ставка зайдёт. Удвоенный чистый выигрыш поступает на основной баланс и не требует отыгрыша. Каждое пари на футбол от 25 RUB с кф. от 1,5 будет участвовать в рандомайзере в период проведения Евро. Чем больше пари, тем выше шанс получить х2 к чистому выигрышу!

Завершает ЕвроКомбо акция «Страховка от 0:0 на Евро», дающая возможность получить 50% от суммы пари фрибетом, но не более 10000 в случае, если пари на исход или точный счёт окажется проигрышным по причине исхода 0:0. В акции участвуют пари ординар в прематче на Евро от 300 RUB.

ЕвроКомбо акций от БК «Мелбет» сделают просмотр Евро ещё более захватывающим и интересным. Германия и Испания — самые титулованные команды турнира, у каждой из них по три победы. Сможет ли сборная Италии повторить успех прошлого розыгрыша и сравняться с титанами европейского футбола по количеству титулов? – Предлагаем узнать это вместе с БК «Мелбет»!

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Срок проведения Акции «ЕВРОДЖЕКПОТ» с 14.06.2024 00:00 (UTC + 3) до 15.07.2024 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

Срок проведения Акции «ДВОЙНАЯ ПОБЕДА» с 14.06.2024 00:00 (UTC + 3) до 15.07.2024 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

Срок проведения Акции «СТРАХОВКА ОТ 0:0 НА ЕВРО» с 14.06.2024 00:00 (UTC + 3) до 15.07.2024 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.