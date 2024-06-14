Моргенштерн* о рекламе 1xBet: «Мне не жалко тупых людей. Если они идут на какой-то «левый» сайт, то я виноват, что они тупые?»

Рэпер Алишер Моргенштерн* отреагировал на критику за сотрудничество с букмекерской компанией 1xBet.

Сообщалось, что музыкант заключил годовой контракт с букмекером на 5,5 млн долларов.

«Ссылки для россиян у меня нет. Я извиняюсь за такой тейк, но мне не жалко тупых людей. Если они после моей рекламы видят, что эта контора нелегальна и идут на какой-то «левый» сайт, то я виноват, что они тупые?» – сказал Моргенштерн в интервью «Вписке».

1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.

* – признан в России иностранным агентом.

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