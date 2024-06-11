Досрочная выплата выигрыша, если твоя команда повела в два мяча! В BetBoom стартует акция «ЧЕ 2:0»

Совсем скоро начнется главное футбольное событие этого лета. Для всех клиентов BetBoom уже запустил акцию «ЧЕ 2:0». Теперь можно ждать камбеков без страха за свою ставку. Любой матч в ходе Евро-2024 будет рассчитан досрочно, если выбранная вами команда ведет в два мяча!

Механика акции

Клиентам необходимо перейти на сайт или в приложение BetBoom, зарегистрироваться или войти личный кабинет, совершить прематч-ставку на исход матча Евро-2024 с 6 июня по 14 июля. Ставка автоматически рассчитывается, если команда, на которую она была сделана ведет с разницей в два мяча.

Есть примеры акции?

Аналогичная акция была во время прошлого сезона РПЛ. С начала сезона Российской премьер-лиги BetBoom проводил акцию «РПЛ 2:0». По условиям промо, букмекер досрочно рассчитывал пари игрокам, поставившим на победу команды, которая по ходу матча повела в два мяча. Так, 30 марта, компания досрочно выплатила выигрыш всем клиентам, поставившим на победу ЦСКА в матче против «Сочи» в 22-м туре РПЛ. При этом матч закончился вничью – 2:2.

Воспользоваться акцией «ЧЕ 2:0» можно уже сейчас, сделав ставки на первые матчи Евро-2024, которые стартуют с 14 июня:

● Германия – Шотландия

● Венгрия – Швейцария

● Испания – Хорватия

● Италия – Албания

● Польша – Нидерланды

● Словения – Дания

● Сербия – Англия