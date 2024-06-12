«Нью-Йорк Джетс» 13 сезонов подряд не выходят в плей-офф МЛБ. Это самая длинная серия в ведущих спортивных лигах Северной Америки

Букмекеры начали принимать ставки на достижения «Нью-Йорк Джетс» в новом сезоне НФЛ.

Клуб не выходит в плей-офф МЛБ 13 сезонов подряд. Это самая длинная действующая серия в ведущих спортивных лигах Северной Америки.

Только хоккейный «Баффало» также не может выйти в плей-офф на протяжении 13 лет подряд.

Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что «Нью-Йорк» выйдет в плей-офф МЛБ сезона-2024/25. Обратная ставка сыграет за 2.00.

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