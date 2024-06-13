Месси заявил, что завершит карьеру в «Интер Майами». 1.96 – аргентинец выиграет МЛС

Лионель Месси сообщил, что завершит карьеру в «Интер Майами».

«Интер Майами» будет моим последним клубом, да. На сегодняшний день это так», – сказал аргентинец в интервью ESPN.

Контракт Месси с американским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Букмекеры дают коэффициент 1.96 на то, что 36-летний форвард выиграет МЛС в составе «Интер Майами».

За 5.10 можно поставить на то, что Месси забьет за любой европейский клуб до окончания карьеры. Обратная ставка сыграет за 1.13.

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