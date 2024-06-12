Англия впервые в истории котируется фаворитом Евро. Франция – 2-я, Германия – 3-я у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги Евро-2024.
Фаворитом турнира стала сборная Англии – на ее успех можно поставить за 4.30. Англичане впервые в истории котируются фаворитами чемпионата Европы.
Второй у букмекеров идет сборная Франции (5.00), третьей – хозяйка турнира Германия (6.00). В топ-5 также входят Испания (8.50) и Португалия (9.00).
Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:
1. Англия – 4.30
2. Франция – 5.00
3. Германия – 6.00
4. Испания – 8.50
5. Португалия – 9.00
6. Италия – 17.00
7. Бельгия – 18.00
8. Нидерланды – 20.00
9-10. Дания – 50.00
9-10. Хорватия – 50.00
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