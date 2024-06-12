Англия впервые в истории котируется фаворитом Евро. Франция – 2-я, Германия – 3-я у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на итоги Евро-2024.

Фаворитом турнира стала сборная Англии – на ее успех можно поставить за 4.30. Англичане впервые в истории котируются фаворитами чемпионата Европы.

Второй у букмекеров идет сборная Франции (5.00), третьей – хозяйка турнира Германия (6.00). В топ-5 также входят Испания (8.50) и Португалия (9.00).

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:

1. Англия – 4.30

2. Франция – 5.00

3. Германия – 6.00

4. Испания – 8.50

5. Португалия – 9.00

6. Италия – 17.00

7. Бельгия – 18.00

8. Нидерланды – 20.00

9-10. Дания – 50.00

9-10. Хорватия – 50.00

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