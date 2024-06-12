Англия впервые в истории котируется фаворитом Евро. Франция – 2-я, Германия – 3-я у букмекеров

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Букмекеры обновили котировки на итоги Евро-2024.

Фаворитом турнира стала сборная Англии – на ее успех можно поставить за 4.30. Англичане впервые в истории котируются фаворитами чемпионата Европы.

Второй у букмекеров идет сборная Франции (5.00), третьей – хозяйка турнира Германия (6.00). В топ-5 также входят Испания (8.50) и Португалия (9.00).

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:

1. Англия – 4.30

2. Франция – 5.00

3. Германия – 6.00

4. Испания – 8.50

5. Португалия – 9.00

6. Италия – 17.00

7. Бельгия – 18.00

8. Нидерланды – 20.00

9-10. Дания – 50.00

9-10. Хорватия – 50.00

Ставки на Спортсе

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27 комментариев
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Как обычно отлетят в 1/4 или 1/2 по пенальти от Португалии)))
+11
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Англия уже пол века фаворит всех крупных турниров!! А по факту всегда чего - то не хватает!!!
+16
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+9
Кейн ещё может Евро выиграть и стать там лучшим бомбардиром и MVP турнира, так что не всё так однозначно будет с ЗМ.
+12
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+6
Пока Кейн с ними , не выиграют ..)
+4
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+3
Без Магуаера и Грилиша это сборная без души )) словно одни роботы !
+3
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+2
Англы бесхарактерные бестрофейники, во Франции Мбапе растренирован и не в форме, а кроме него и решить некому.
Портиши и немцы предпочтительнее для меня.
+4
-2
+2
Ответ Ваня Шипитко
нормального тренера
И вратарей
+1
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+1
Должны уже
+4
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+1
Да не быть ей чемпионом никогда.
+2
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+1
Поставлю на Оранье, тем более с таким соблазнительным кэфом!!! И на хорватов
+1
0
+1
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Без Магуаера и Грилиша это сборная без души )) словно одни роботы !
Без них как без холодного пива.
+2
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Ответ cektor
Пока Кейн с ними , не выиграют ..)
Просто он не выигрыватель.
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Ответ Игорь Климов
Кейн ещё может Евро выиграть и стать там лучшим бомбардиром и MVP турнира, так что не всё так однозначно будет с ЗМ.
Ничего из этих 4 событий не произойдет, скринь)
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0
+1
Ответ кот 26
Англия уже пол века фаворит всех крупных турниров!! А по факту всегда чего - то не хватает!!!
нормального тренера
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Ответ Ваня Шипитко
нормального тренера
Юран поможет!😂😂😂😂😂
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Поставлю на Нидерландов, в огне сейчас. Еще думаю Италия по традиции неплохо в Германии сыграет и Португалия.
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Ответ Xell
И вратарей
И всех остальных
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Ответ кэпко
Англы бесхарактерные бестрофейники, во Франции Мбапе растренирован и не в форме, а кроме него и решить некому. Портиши и немцы предпочтительнее для меня.
А Испания и Нидерланды?
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Ответ Alexander S
А Испания и Нидерланды?
Нидерланды даст бой
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Ответ Xell
И вратарей
Петер Шилтон в свое время был топовым вратарем!!
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Италия у букмекеров всегда не котируется. 😄
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только в том случае если Саутгейт завтра уйдет в отставку, а Кейн закончит карьеру в сборной
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А каковы котировки очередного лузерского слива?
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Уже пора. Да и суперкомпьютер предсказал победу Англии. Тут уж "не отвертеться"
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Что хотите со мной делайте, но в победу Англии не верю!

Ближе всего они были в 2021, конечно...
+1
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It’s coming home
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