Узнай совместимость с Ольгой Тигиной в футбольном Тиндере от БЕТСИТИ

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Свайпай, соревнуйся с экспертами и выигрывай!

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила свой аналог Тиндера – конкурс прогнозов «Евромэтч». В нем могут поучаствовать как новые, так и действующие игроки.  

Конкурс посвящен чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 14 июня по 14 июля.

Для участия перейди на страницу игры и выполни простые условия:

·        Зарегистрируйся на сайте или в приложении БЕТСИТИ и получи до 3 000 рублей;

·        Делай прогнозы на 1Х2 в матчах Евро-24 через свайпы вправо (П2), влево (П1) и вверх (Х);

·        Сравнивай совместимость с прогнозами топовых экспертов и амбассадоров БЕТСИТИ – Александра Неценко и Ольги Тигиной;

·        Получай баллы за правильные прогнозы и поднимайся в рейтинге.

Чем больше правильных прогнозов, тем выше место в таблице. 

Самый успешный прогнозист получит 50 000 рублей. Всего 10 призовых мест. Топ-10 участников распределят призовой фонд – 107 000 рублей.  

Еще 50 000 рублей случайным образом между собой разыграют остальные игроки. 

Акция продлится с 10 июня по 2 августа 2024 года.

Полные правила акции.

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