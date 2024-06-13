Хозяева Евро пропустили во всех первых матчах в 21 веке. 1.97 – Шотландия забьет Германии

Все хозяева чемпионатов Европы в 21 веке пропустили в первых матчах на турнире.

На Евро-2004 Португалия проиграла Греции (1:2). В 2008-м году Швейцария уступила Чехии (0:1), а Австрия – Хорватии (0:1). В 2012-м Польша сыграла вничью с Грецией (1:1), а Украина победила Швецию (2:1). На Евро-2016 Франция обыграла Румынию (2:1). Евро-2020 проводился в 11 странах.

Букмекеры дают коэффициент 1.97 на то, что Шотландия забьет Германии в матче открытия Евро-2024.

Игра пройдет 13 июня и начнется в 22:00 мск.

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