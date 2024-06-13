Сергей Дурасов считает, что Германия разгромит Шотландию в матче открытия Евро-2024

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Амбассадор БК «Мелбет» предложил поставить на тотал больше 3,5 голов за 2.80.

«Германия не лучшим образом провела товарищеские матчи перед домашним Евро. Но обращать на это внимание вовсе не стоит, вспомните «товарняки» сборной России перед ЧМ-2018, и вы поймете, что ничего общего с игрой на крупном турнире при своих болельщиках эти матчи не имели.

Хозяева турнира свой поход часто начинают фестивально. Шотландцы, конечно, ребята крепкие, но в последнее время это даже не «середняк» по европейским меркам. Ожидаю уверенную победу немцев с крупным счетом, беру общий тотал больше 3,5 голов за 2.80», – считает Дурасов.

Матч состоится 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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