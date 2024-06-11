Букмекер William Hill заключил рекордный беттинг-контракт с чемпионатом Шотландии

Букмекерская компания William Hill стала титульным спонсором всех четырех футбольных дивизионов Шотландии.

В рамках сделки высшая футбольная лига Шотландии переименована в William Hill Premiership.

Сумма пятилетнего контракта не раскрывается, однако стороны называют его «рекордным» для шотландского футбола.

Соглашение вступит в силу в начале сезона-2024/25.

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