«Лига Ставок» разыгрывает 25 млн рублей в акции «Евролига Миллионеров»

Букмекерская компания «Лига Ставок» проводит акцию «Евролига Миллионеров», в рамках которой среди клиентов разыграют призовой фонд в размере 25 млн рублей.

Для участия в розыгрыше денег и фрибетов необходимо заключить одиночные или экспресс пари с коэффициентами от 1.50 в клубах «Лига Ставок» и «Лига Ставок Private Betting» с использованием клубной карты клиента и нажать кнопку «Участвовать в Лиге Миллионеров» в личном кабинете в терминале самообслуживания.

После каждого заключенного пари, удовлетворяющего условиям акции, участнику начисляются очки. Участники, набравшие максимальное количество очков по итогам розыгрыша, получают призы.

Акция проходит в 6 туров: первый – с 1 по 7 июня; второй – с 8 по 14 июня, третий – с 15 по 21 июня, четвертый – с 22 по 28 июня, пятый – с 29 июня по 5 июля, шестой – с 6 по 14 июля. Победителем каждого тура станет тот, кто сможет набрать наибольшее количество очков.

Розыгрыши акции «Лига Миллионеров» проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России, для каждого города существуют собственные условия и призовые фонды. Подробнее ознакомиться с правилами розыгрыша в вашем регионе можно на официальном сайте букмекерской компании «Лига Ставок», а также у оператора клуба.