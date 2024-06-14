Моргенштерн* о контракте с 1xBet: «В Казахстане и Европе это легальная контора. Я не работаю на Россию»

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Рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал в интервью о сотрудничестве с букмекерской компанией 1xBet.

Сообщалось, что музыкант заключил годовой контракт с букмекером на 5,5 млн долларов.

«В Казахстане это легальная контора, в Европе это легальная контора. Они спонсируют «ПСЖ» и «Барселону». Я не работаю на Россию, я не работаю в российской юрисдикции.

Я рекламирую казахский и европейский 1xBet», – сказал Моргенштерн* в интервью «Вписке».

1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.

* – признан в России иностранным агентом.

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