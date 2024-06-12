Хачанов впервые за два года сыграет на траве. Букмекеры считают его фаворитом матча с Вукичем

Карен Хачанов сыграет против Александра Вукича во 2-м круге турнира в Хертогенбосе.

Российский теннисист не выступал на травяном покрытии с июня 2022 года.

Букмекеры считают Хачанова безоговорочным фаворитом матча с Вукичем за 1.33. На победу австралийца можно поставить за 3.40.

Матч состоится 12 июня и начнется не ранее 17:00 мск.

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