Мбаппе – фаворит бомбардирской гонки Ла Лиги сезона-2024/25. Левандовски – 2-й, Винисиус – 3-й у букмекеров

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Букмекеры назвали фаворитов бомбардирской гонки в следующем сезоне Ла Лиги.

Главным претендентом на «Золотую бутсу» считается новичок «Реала» Килиан Мбаппе – его победа котируется за 2.20.

Вторым у букмекеров идет форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (4.50), третьим – нападающий «Реала» Винисиус (6.00).

Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги по версии букмекеров:

1. Килиан Мбаппе — 2.20

2. Роберт Левандовски — 4.50

3. Винисиус — 6.00

4-5. Артем Довбик — 10.00

4-5. Джуд Беллингем — 10.00

6. Александр Серлот — 20.00

7-8. Анте Будимир — 25.00

7-8. Антуан Гризманн — 25.00

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1 комментарий
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Сомневаюсь что Левандовски будет а топ 10
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