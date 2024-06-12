Мбаппе – фаворит бомбардирской гонки Ла Лиги сезона-2024/25. Левандовски – 2-й, Винисиус – 3-й у букмекеров
Букмекеры назвали фаворитов бомбардирской гонки в следующем сезоне Ла Лиги.
Главным претендентом на «Золотую бутсу» считается новичок «Реала» Килиан Мбаппе – его победа котируется за 2.20.
Вторым у букмекеров идет форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (4.50), третьим – нападающий «Реала» Винисиус (6.00).
Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги по версии букмекеров:
1. Килиан Мбаппе — 2.20
2. Роберт Левандовски — 4.50
3. Винисиус — 6.00
4-5. Артем Довбик — 10.00
4-5. Джуд Беллингем — 10.00
6. Александр Серлот — 20.00
7-8. Анте Будимир — 25.00
7-8. Антуан Гризманн — 25.00
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