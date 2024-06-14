Сборная Германии добиралась до полуфинала на всех домашних Евро/ЧМ

Германия встретится с Шотландией в матче открытия Евро-2024.

Немецкая сборная добиралась до полуфинала на всех трех домашних крупных турнирах. На ЧМ-1974 Германия заняла первое место, на Евро-1988 дошла до полуфинала, а ЧМ-2006 взяла бронзовые медали.

Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что Германия выйдет в 1/2 финала Евро-2024. Обратная ставка сыграет за 1.70.

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