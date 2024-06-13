BetBoom стал официальным партнером UFC в Евразии

UFC®, крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, объявляет о партнерстве с ведущей букмекерской компанией BetBoom. Согласно соглашению, BetBoom станет официальным букмекером UFC в регионе Евразия, одном из самых быстрорастущих регионов UFC. Сотрудничество позволит увеличить вовлеченность существующих фанатов, повысить узнаваемость бренда в регионе и привлечь новую аудиторию.

В качестве официального партнера BetBoom получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом UFC, включая использование логотипа и фирменного стиля, право на размещение спонсорской рекламы в рамках трансляций и показов турниров и других событий UFC, а также интеграцию своих продуктов на цифровых ресурсах UFC Евразия (сайт и социальные сети), совместные рекламные и игровые активности и другие проекты.

Кроме того, компании будут совместно создавать оригинальный контент для социальных сетей и цифровых площадок BetBoom и UFC Евразия, включая эксклюзивные рекламные интеграции и новый пользовательский опыт для фанатов ММА.

Андрей Громковский, CEO UFC Евразия, вице-президент UFC, прокомментировал: «Евразия является чрезвычайно важным рынком для UFC, и одной из наших главных целей здесь является создание эффективных партнерских отношений с местными организациями. Мы с нетерпением ждем совместной работы с BetBoom, уверен, это сотрудничество даст новый импульс максимально использовать весь имеющийся потенциал и доступные нам инструменты для создания новых впечатлений и возможностей для фанатов MMA, чтобы этот вид спорта продолжал уверенно расти и развиваться в регионе».

Константин Макаров, генеральный директор BetBoom, отметил: «Наше партнерство с UFC – новый этап развития BetBoom, поскольку мы продолжаем развивать бренд с помощью возможностей спорта. Мы рады сотрудничать с ведущей международной спортивной организацией, которая соответствует нашей цели предоставлять пользователям продукт мирового класса. Вместе мы намерены вести плодотворную работу, которая привлечет еще больше фанатов смешанных единоборств по всей Евразии».

UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 700 миллионов человек по всему миру, включая 260 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах. Более 975 миллионов домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ трансляции в более 170 странах. Текущий «ростер» UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 80 стран. UFC предлагает фанатам уникальный digital продукт – UFC FIGHT PASS®, один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств в мире. UFC является частью TKO Group (NYSE: TKO), штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufc и TikTok: @UFC.

Компания BetBoom появилась на рынке в 2011 году. В августе 2020 года букмекер провел ребрендинг. Фокус компании сместился на простоту, фан и комфорт − важные качества, которые выгодно отличают BetBoom от конкурентов. Дополнительная информация доступна на сайте betboom.ru.