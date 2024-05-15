Искусственный интеллект помог букмекерам увеличить прибыль на 15% во время отборочных матчей Евро-2024

Теги Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки на теннис Евро-2024 Ставки

Продукт Sportradar Alpha Odds помог увеличить прибыль операторов спортивных ставок в среднем на 15% во время отборочных матчей Евро-2024.

По мнению Sportradar, Евро-2024 принесет более 67 млрд долларов мирового оборота ставок. Alpha Odds использует технологию искусственного интеллекта, чтобы более точно прогнозировать вероятность игрового события и помочь операторам эффективнее управлять рисками. 

Продукт доступен на всех рынках ставок Sportradar как на футбол, так и на теннис.

Ставки на Спортсе 

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