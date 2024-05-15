Титульный партнер МЕЛБЕТ – Первой Лиги провел несколько match-day в Краснодарском крае

Это было насыщенно и ярко, впрочем, как и всегда!

Все участники повеселились на аттракционах, зажгли под кавер-группу и выиграли приятные призы! А особым счастливчикам удалось получить Apple Watch Series 8, электросамокаты, колонки jbl, брендированные боксерские перчатки, беспроводные наушники и многое другое

Эти мероприятия были как пенальти в добавленное время – от них захватывало дыхание!

Кто был с нами, делитесь впечатлениями! Кого не было, сочувствуем, ждем в следующий раз.

Краснодар и Новороссийск в сердечке.