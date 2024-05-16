Напавший на премьера Словакии критиковал его за недостаточную борьбу с азартными играми (Pravda)

15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Нападавший, которым оказался 71-летний Юрай Цинтула, выстрелил в политика пять раз, ранив его в живот и левую руку.

По данным портала Pravda, стрелявший в Фицо мужчина несколько лет назад раскритиковал политика на странице литературного клуба за недостаточную борьбу с азартными играми.

Изначально врачи оценивали состояние Фицо как критическое, однако 16 мая в правительстве сообщили, что жизни политика ничего не угрожает.

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