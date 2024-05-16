Напавший на премьера Словакии критиковал его за недостаточную борьбу с азартными играми (Pravda)

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Нападавший, которым оказался 71-летний Юрай Цинтула, выстрелил в политика пять раз, ранив его в живот и левую руку.

По данным портала Pravda, стрелявший в Фицо мужчина несколько лет назад раскритиковал политика на странице литературного клуба за недостаточную борьбу с азартными играми.

Изначально врачи оценивали состояние Фицо как критическое, однако 16 мая в правительстве сообщили, что жизни политика ничего не угрожает.

Ставки на Спортсе

Неприятно для «Зенита»: фавориты финала Кубка России часто не выигрывают в основное время

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий