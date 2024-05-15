Дмитрий Сергеев: «БК PARI полностью поддерживает действия менеджмента «Пари НН» и не планирует проводить какие-либо изменения в клубе»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о будущем «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл 7 из 8 последних матчей и идет на 12-м месте в РПЛ.

«Тут много какой-то непроверенной и странной информации появляется в медиа о нашем клубе. Я решил выразить нашу позицию.

Букмекерская компания PARI как основной партнер «Пари НН» полностью поддерживает действия менеджмента команды, и руководство на текущий момент не планирует проводить какие-либо изменения в клубе.

Решение о смене главного тренера не принимает один человек. Менеджмент клуба определяет свою позицию коллективно, исходя из результатов команды.

В сложившейся ситуации клуб намерен сделать все возможное, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков и остаться в Премьер-лиге на следующий сезон.

Мы все надеемся, что команда справится. В прошлом году была похожая ситуация, и усилий менеджмента хватило на то, чтобы сохранить место в элите. Поэтому я уверен в команде.

Кроме всего по окончании сезона руководство обсудит объемы инвестиций в клуб, а также изменения бюджета при условии сохранения командой прописки в РПЛ. Мы прекрасно понимаем, что, обладая теми ресурсами, которые у нас есть, потеря ключевых футболистов очень больно бьет по клубу.

Все мы в «Пари НН» общими усилиями исправляем ситуацию. Виноватых нет. Есть только огромное желание пройти сложный путь и стать лучше, учитывая те ошибки, которые случились в этом году.

Если есть вопросы по деятельности клуба, готов принять на себя ответственность и дать честные и прямые ответы!» – написал Сергеев в телеграме.

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