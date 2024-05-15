Греческий букмекер Betano – новый титульный спонсор Аргентинской профессиональной футбольной лиги

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Греческая букмекерская компания Betano заключила соглашение с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) о титульном спонсорстве Аргентинской профессиональной футбольной лиги (LPF).

LPF теперь переименуют в Torneo Betano. Соглашение позволит беттинг-компании проводить мероприятия для болельщиков с эксклюзивными акциями и призами.

Ранее Betano стала партнером Евро-2024 в Германии. Также недавно было объявлено, что «Астон Вилла» подписала рекордный контракт с греческим букмекером. Сумма сделки составит 40 млн фунтов за 2 года.

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