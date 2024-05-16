Непобедимый «Арсенал»-2004: о команде Арсена Венгера в программе «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск программы «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о лондонском «Арсенале» 2004 года.

В мае 2024 года исполняется 20 лет легендарной серии «Арсенала», который стал первым и до сих пор единственным клубом АПЛ, который прошел сезон без поражений. В том розыгрыше Английской Премьер-лиги канониры провели 38 матчей, одержав 26 побед и 12 раз сыграли вничью. Лучшим в гонке бомбардиров стал Тьерри Анри (30 голов). Игра француза поразила всех болельщиков и экспертов, в результате ему отдали и звание лучшего игрока турнира.

Виктор Гусев в деталях рассказывает, как Венгер выстраивал ту удивительную команду, подробно разбирает его тренерскую философию и вместе с болельщиками «Арсенала» ностальгирует по великой команде, которая стала символом футбольной эстетики и победного духа.

Своими мнениями об игре легендарного «Арсенала» также делятся знатоки футбольного дела — эксперт Вадим Лукомский, комментатор Тимур Журавель и ведущий Евгений Евневич.

«Улица Гусева» — программа известного комментатора о звездах мирового футбола. В предыдущих выпусках Виктор Гусев раскрыл секреты величия Зидана, делился малоизвестными фактами из жизни Бекхэма, анализировал футбол Гвардиолы, Хави, Артеты Клоппа и Анчелотти, знакомил с выдающимися футбольными личностями: Буффоном, Роналдиньо, Анри и Карпиным, а также рассказывал о победных эпохах леверкузенского «Байера» и «Манчестер Юнайтед».

Полный выпуск по ссылке: https://youtu.be/ULYogtpjfS0