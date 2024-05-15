Пушистый репортаж от Капибары Лиги Ставок

Легендарный маскот букмекерской компании Лига Ставок – о главном баскетбольном событии сезона!

Капибара «Лиги Ставок» заговорила! Теперь она ведет собственный «Пушистый репортаж» прямо с «Лиги Ставок Media Basket». Вы увидите закулисье баскетболистов, обзор модных болельщиков, слэм-данки от водосвинки и многое другое.

19 мая на паркете Международного центра самбо и бокса в «Лужниках» состоится грандиозный финал самого громкого баскетбольного шоу страны. За право стать новым чемпионом будут сражаться команды Sayonara boys, Undegraund Bizne$, Players Club и РодинаМедиа.

«Лига Ставок Media Basket — это настоящая тусовка: игроки прыгают, бегают и бросают мяч, а болельщики поддерживают любимых спортсменов и встречают знакомых, повёрнутых на лучшей игре с мячом. Это такое событие, на которое надо сходить. А если вы все еще не уверены, я задам всего один вопрос: вы когда-нибудь видели капибару, которая делает данк? Нет? Тогда до встречи на паркете!»

Новый выпуск «Пушистого репортажа» доступен по ссылке: https://www.youtube.com/shorts/DFFCxeTRWAU