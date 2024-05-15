Мбаппе не попал в заявку на матч с «Ниццей». «ПСЖ» впервые в этом сезоне Лиги 1 идет андердогом

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«ПСЖ» сыграет в гостях с «Ниццей» в перенесенном матче 32-го тура Лиги 1.

Букмекеры считают «Ниццу» фаворитом встречи за 2.10. Победа парижан идет за 3.50, ничья – за 3.80. 

«ПСЖ» впервые в этом сезоне Лиги 1 котируется андердогом. Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч. Ранее стало известно, что форвард испытывает дискомфорт задней поверхности левого бедра.

Матч состоится 15 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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5 комментариев
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Ответ Pelerin
Вот теперь гений Энрике заблистает! Наконец-то ему перестанет мешать этот бегунок!! И только букмекеры ничего не понимают ))
У ПСЖ нет никакой мотивации. Тупо доигрывают сезон.
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Пора валить из этой дыры
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Вот теперь гений Энрике заблистает! Наконец-то ему перестанет мешать этот бегунок!! И только букмекеры ничего не понимают ))
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Ответ markoolio
У ПСЖ нет никакой мотивации. Тупо доигрывают сезон.
Ясно. Только в следующем сезоне заблистает. Надо немного подождать...
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Ответ Pelerin
Вот теперь гений Энрике заблистает! Наконец-то ему перестанет мешать этот бегунок!! И только букмекеры ничего не понимают ))
Ахахах, ладно))
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