Мбаппе не попал в заявку на матч с «Ниццей». «ПСЖ» впервые в этом сезоне Лиги 1 идет андердогом

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Ниццей» в перенесенном матче 32-го тура Лиги 1.

Букмекеры считают «Ниццу» фаворитом встречи за 2.10. Победа парижан идет за 3.50, ничья – за 3.80.

«ПСЖ» впервые в этом сезоне Лиги 1 котируется андердогом. Килиан Мбаппе не попал в заявку на матч. Ранее стало известно, что форвард испытывает дискомфорт задней поверхности левого бедра.

Матч состоится 15 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.