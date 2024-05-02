Новые расклады Кубка: «Зенит» остается фаворитом, Суперфинал со «Спартаком» – все ближе

Три кубковых матча состоялись на этой неделе, а из шести претендентов на трофей осталось четверо. Что там теперь с шансами и котировками?

Путь РПЛ: «Зенит» сохраняет ту же позицию против ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» играют в Пути РПЛ, первый матч прошел в Москве. Перед ним на проход «Зенита» в Суперфинал давали 1.42, ЦСКА – 2.78. Матч закончился вничью 1:1 – на гол Антона Заболотного бывшей команде точным ударом ответил Александр Ерохин.

Сейчас коэффициенты на выход в Суперфинал – примерно на том же уровне: 1.50 на «Зенит», 2.70 – на ЦСКА. То есть 67% и 37%, если переводить коэффициенты в проценты.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Путь регионов: «Спартак» чуть больше фаворит, чем «Балтика»

Первая игра прошла в среду – «Динамо» принимало «Спартак» и, несмотря на 1.84 на проход против 1.92 у соперника, уступило 0:2 и вылетело из турнира.

Днем позже «Ростов» играл дома с «Балтикой». Был более очевидным фаворитом – 1.53 на выход против 2.44, но уже на третьей минуте пропустил, до перерыва не ответил, а после – вжал соперника в чужую штрафную, но все равно ничего не забил.

Победа «Балтики» – 1:0! Хотя на прямую победу был коэффициент 3.85.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов на «Балтику». Жребий отправил обе команды играть в Калининград. Матч пройдет 14 или 16 мая – позже станет известно, когда именно.

Изначально пару недель назад после жеребьевки букмекеры прогнозировали, что в этот финал выйдут «Динамо» и «Ростов», но вышли их соперники.

Сейчас расклад такой: 1.62 на проход «Спартака», 2.40 – «Балтики». То есть 62% и 42%. Прямая победа гостей в Калининграде оценена в 2.16, хозяев – в 3.70.

Фаворит турнира пока не меняется

Как изменились коэффициенты на победу в Кубке России после этих трех матчей? А что давали на оставшиеся в турнире команды перед сезоном? Отвечает таблица:

Кажется, мы теперь стали чуть ближе к Суперфиналу «Зенит» – «Спартак». Впрочем, все это пока лишь предположения по коэффициентам. В полуфиналах Пути регионов они, как оказалось, не значили совершенно ничего.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков